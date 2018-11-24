Моуриньо расстроен игрой и результатом

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил разочарование игрой и результатом после безголевой ничьей против "Кристал Пэлас".

В субботу "красные дьяволы" в шестой раз со старта сезона не смогли выиграть на "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований. Подопечные Моуриньо показали весьма унылый футбол, позволив сопернику создать ряд моментов.

Ничья 0:0 оставила "Юнайтед" уже в 14 очках от вершины Премьер-Лиги, и Жозе совершенно не так собирался начать финальный отрезок календарного года.

"Это плохое очко. Когда ты ставишь перед собой цель подняться в топ-4 и шаг за шагом приближаться к лидирующим командам, но при этом так начинаешь отрезок из восьми матчей до конца декабря, это плохой старт".

"Нужно отдать должное сопернику, однако я не хочу сказать, что мы сыграли вничью, потому что "Пэлас" был феноменален. Я лишь похвалю их. Они были очень хорошо организованы в обороне. Их голкипер совершил пару великолепных сейвов, они постоянно ждали своих небольших шансов для контратак. Они играли в свою игру и делали это хорошо".

"Конечно, нам нужно прибавить, и я расстроен такой игрой. Было бы неправильно лишь винить команду-фаворита за то, что она не выиграла матч. Также нужно похвалить соперника, который приехал сюда и выложился без остатка ради этого очка. Но мы, естественно, должны играть лучше", — сообщил Моуриньо Sky Sports.



Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 21:20

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  1. liverpo0ol 24.11.2018 22:27 # liverpo0ol
    кожан анальный баклажан

    Источник: http://fapl.ru/posts/66871/

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  2. frisby 24.11.2018 21:44 # frisby
    Ну и хде ты дырявый гавноглататель KOJAN анальный баклажан? Приходи чмо заднеприводное - расскажи что ты думаешь про игру конченного скамовского автобуса..ВСЕМ ахренеть как интересно знать твоё сраное мнение петух. Вылазь из под шконки сцыкун..потявкай гнида

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  3. dimon70 24.11.2018 21:34 # dimon70
    браво.Маур...пока кожан анальный баклажан-ты ГЕНИЙ

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