Моуриньо расстроен игрой и результатом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил разочарование игрой и результатом после безголевой ничьей против "Кристал Пэлас".

В субботу "красные дьяволы" в шестой раз со старта сезона не смогли выиграть на "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований. Подопечные Моуриньо показали весьма унылый футбол, позволив сопернику создать ряд моментов.



Ничья 0:0 оставила "Юнайтед" уже в 14 очках от вершины Премьер-Лиги, и Жозе совершенно не так собирался начать финальный отрезок календарного года.



"Это плохое очко. Когда ты ставишь перед собой цель подняться в топ-4 и шаг за шагом приближаться к лидирующим командам, но при этом так начинаешь отрезок из восьми матчей до конца декабря, это плохой старт".



"Нужно отдать должное сопернику, однако я не хочу сказать, что мы сыграли вничью, потому что "Пэлас" был феноменален. Я лишь похвалю их. Они были очень хорошо организованы в обороне. Их голкипер совершил пару великолепных сейвов, они постоянно ждали своих небольших шансов для контратак. Они играли в свою игру и делали это хорошо".



"Конечно, нам нужно прибавить, и я расстроен такой игрой. Было бы неправильно лишь винить команду-фаворита за то, что она не выиграла матч. Также нужно похвалить соперника, который приехал сюда и выложился без остатка ради этого очка. Но мы, естественно, должны играть лучше", — сообщил Моуриньо Sky Sports.