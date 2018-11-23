Канте стал самым высокооплачиваемым игроком "Челси"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте заключил новый контракт, рассчитанный до 2023 года и предусматривающий повышение зарплаты до 290 тысяч фунтов в неделю.

Канте выступает за "синих" после своего перехода из "Лестера" за 32 млн. фунтов летом 2016. С тех пор Нголо сыграл 81 матч в Премьер-Лиге за лондонский клуб и забил три гола.



В своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж" Канте завоевал титул Премьер-Лиги, спустя год добавив к нему Кубок Англии — а также Чемпионат Мира, выигранный со сборной Франции.



Последние месяцы 27-летнего полузащитника, который после назначения главным тренером Маурицио Сарри был переведен из опорной зоны на более атакующую позицию, сватал в "Реал" и ПСЖ, но Канте сохранил верность "Челси".



Благодаря новой сделке Нголо увеличил свою недельную зарплату со 150 до 290 тыс. фунтов, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в команде Сарри.



"Это были два красивых года, и я хочу большего. С момента своего перехода сюда я постоянно прогрессировал как игрок, подстегивал себя и выиграл некоторые награды, о которых не мог и помышлять. Мне нравится город, мне нравится клуб, и я счастлив продлить свое пребывание здесь", — сообщил Канте.