Канте стал самым высокооплачиваемым игроком "Челси"

Нголо Канте и Марина Грановская Полузащитник "Челси" Нголо Канте заключил новый контракт, рассчитанный до 2023 года и предусматривающий повышение зарплаты до 290 тысяч фунтов в неделю.

Канте выступает за "синих" после своего перехода из "Лестера" за 32 млн. фунтов летом 2016. С тех пор Нголо сыграл 81 матч в Премьер-Лиге за лондонский клуб и забил три гола.

В своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж" Канте завоевал титул Премьер-Лиги, спустя год добавив к нему Кубок Англии — а также Чемпионат Мира, выигранный со сборной Франции.

Последние месяцы 27-летнего полузащитника, который после назначения главным тренером Маурицио Сарри был переведен из опорной зоны на более атакующую позицию, сватал в "Реал" и ПСЖ, но Канте сохранил верность "Челси".

Благодаря новой сделке Нголо увеличил свою недельную зарплату со 150 до 290 тыс. фунтов, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в команде Сарри.

"Это были два красивых года, и я хочу большего. С момента своего перехода сюда я постоянно прогрессировал как игрок, подстегивал себя и выиграл некоторые награды, о которых не мог и помышлять. Мне нравится город, мне нравится клуб, и я счастлив продлить свое пребывание здесь", — сообщил Канте.



Метки Канте, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. mata-hazard 23.11.2018 13:38 # mata-hazard
    Норм топарика переподписали! Не какой-нибудь хохол Ярмоленко, на которого тут фапают местные кастрюляголовые.

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  2. coon4 23.11.2018 13:33 # coon4
    Сколько связок бананов сможет купить своей семье

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  3. lampard78 23.11.2018 13:29 # lampard78
    Хоть Сарри и топ, но опыт подсказывает, что тренер в Челси за следующие 5 лет может смениться и не раз. Такой универсал как Канте может под любую схему подстроиться. Хорошая сделка.

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  4. j-silver 23.11.2018 13:27 # j-silver
    ща азара переподпишут и будет уже не самым

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  5. narcot 23.11.2018 13:22 # narcot
    все говорят, какой уголёк скромный, а у него самая высокая зп. лол просто

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  6. reams 23.11.2018 13:21 # reams
    переоценен он нехило, да и распиарен не меньше Погба, хоть и пользы от него немного больше
    Контракт норм выдоил с мешков

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  7. slash-lfc 23.11.2018 13:20 # slash-lfc
    Уголёк заслужил. Лучший опорник в мире.

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  8. narcot 23.11.2018 13:18 # narcot
    псина с детства чистит бутсы Ба:

    https://sun6-1.userapi.com/c635106/v635106088/169b6/ICwymsHz2u0.jpg

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  9. gerrard08 23.11.2018 13:18 # gerrard08
    Теперь я рил понимаю безвиза. На тонкоту рил так не ведутся как на толстоту
    http://fapl.ru/posts/66831/?c=1#c6755268

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  10. staryi-eblan 23.11.2018 13:17 # staryi-eblan
    В Англии выиграл несколько трофеев, но игрок его уровня достоин кубка Лиги Чемпионов, а Челси это дать ему не сможет, в отличии от Псж, где уровень игроков выше, статуснее и попрестижнее.Летом Псж вернется за ним и заберет к себе. У ПОРТиков Салаха и готова команда для всех трофеев

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  11. superzaki 23.11.2018 13:13 # superzaki
    Болелы пинсов кто полирнул Михайло чтобы тот поставил новость на главную? Безвизг,наркот,кожан анальный баклажан?

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  12. chebrec 23.11.2018 13:04 # chebrec
    Браво! Аплодирую стоя!

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  13. chelsealondon 23.11.2018 13:04 # chelsealondon
    Вот он топарь жуткий...

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  14. makeewadim 23.11.2018 13:03 # makeewadim
    Как считаете.. Она норм лижет?

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  15. puhovik-vengera 23.11.2018 13:03 # puhovik-vengera
    Топчика у лестера урвали пинсы.
    Реально заслужил такую зп

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