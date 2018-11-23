Канте стал самым высокооплачиваемым игроком "Челси"
Полузащитник "Челси" Нголо Канте заключил новый контракт, рассчитанный до 2023 года и предусматривающий повышение зарплаты до 290 тысяч фунтов в неделю.
Канте выступает за "синих" после своего перехода из "Лестера" за 32 млн. фунтов летом 2016. С тех пор Нголо сыграл 81 матч в Премьер-Лиге за лондонский клуб и забил три гола.
В своем дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж" Канте завоевал титул Премьер-Лиги, спустя год добавив к нему Кубок Англии — а также Чемпионат Мира, выигранный со сборной Франции.
Последние месяцы 27-летнего полузащитника, который после назначения главным тренером Маурицио Сарри был переведен из опорной зоны на более атакующую позицию, сватал в "Реал" и ПСЖ, но Канте сохранил верность "Челси".
Благодаря новой сделке Нголо увеличил свою недельную зарплату со 150 до 290 тыс. фунтов, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в команде Сарри.
"Это были два красивых года, и я хочу большего. С момента своего перехода сюда я постоянно прогрессировал как игрок, подстегивал себя и выиграл некоторые награды, о которых не мог и помышлять. Мне нравится город, мне нравится клуб, и я счастлив продлить свое пребывание здесь", — сообщил Канте.
23.11.2018 13:00
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Последние комментарии:
Норм топарика переподписали! Не какой-нибудь хохол Ярмоленко, на которого тут фапают местные кастрюляголовые.
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Сколько связок бананов сможет купить своей семье
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Хоть Сарри и топ, но опыт подсказывает, что тренер в Челси за следующие 5 лет может смениться и не раз. Такой универсал как Канте может под любую схему подстроиться. Хорошая сделка.
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ща азара переподпишут и будет уже не самым
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все говорят, какой уголёк скромный, а у него самая высокая зп. лол просто
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переоценен он нехило, да и распиарен не меньше Погба, хоть и пользы от него немного больше
Контракт норм выдоил с мешков
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Уголёк заслужил. Лучший опорник в мире.
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псина с детства чистит бутсы Ба:
https://sun6-1.userapi.com/c635106/v635106088/169b6/ICwymsHz2u0.jpg
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Теперь я рил понимаю безвиза. На тонкоту рил так не ведутся как на толстоту
http://fapl.ru/posts/66831/?c=1#c6755268
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В Англии выиграл несколько трофеев, но игрок его уровня достоин кубка Лиги Чемпионов, а Челси это дать ему не сможет, в отличии от Псж, где уровень игроков выше, статуснее и попрестижнее.Летом Псж вернется за ним и заберет к себе. У ПОРТиков Салаха и готова команда для всех трофеев
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Болелы пинсов кто полирнул Михайло чтобы тот поставил новость на главную? Безвизг,наркот,кожан анальный баклажан?
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Браво! Аплодирую стоя!
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Вот он топарь жуткий...
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Как считаете.. Она норм лижет?
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Топчика у лестера урвали пинсы.
Реально заслужил такую зп
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