Эмери: "Арсенал" способен финишировать в топ-4"

Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его команда достаточно хороша, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

После 12 туров "канониры" располагаются на пятой позиции и отстают на три очка от зоны Лиги Чемпионов. Выше "Арсенала" располагаются "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси", не потерпевшие ни одного поражения с начала сезона, а также "Тоттенхэм", но Эмери верит, что его команда способна навязать борьбу таким соперникам.



"Мы хотим финишировать в топ-4. Это будет непросто, но мы способны на это. Мы собираемся работать на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы приблизиться к топ-4".



"Два года назад мы прекратили выступать в Лиге Чемпионов, и чтобы вернуться туда, нужно отвечать требованиям Премьер-Лиги и успешно конкурировать с другими большими командам".



"Наша первоочередная цель — вернуться в Европу и сыграть в Лиге Чемпионов. Мы понимаем, что это будет сложно", — цитирует Эмери Sky Sports.