Топ-10 игроков одного сезона в Премьер-Лиги

Предлагаем вашему вниманию подборку звезд, которые вспыхивали так же быстро, как затем и затухали. Игроки, чья сказка в Премьер-Лиге продлилась только один сезон.

Голы: нужно всего несколько секунд, чтобы забить. Голы выигрывают матчи. Каждый футбольный менеджер, знающий свое дело (а также обладающий хорошим набором клише), подтвердит этот тезис.



К сожалению, не каждый футболист способен обеспечить необходимое постоянство в этом вопросе. Звезды гаснут так же быстро, как и загораются. Сделав многообещающий старт, некоторые игроки вскоре разочаровывают и отправляются в безызвестность.



Тем не менее, они продолжают сохранять теплое место в наших сердцах. В какой-то период — да, этот период длился недолго — они были среды самых опасных нападающих Премьер-Лиги.



Держа в уме эти характеристики, предлагаем вашему вниманию десятку самых ярких героев одного сезона в Премьер-Лиге. Эти ребята быстро покидали сцену, без всяких выходов на бис. Подразнили и ушли.



Роке Санта Крус



Будет логично начать с этого парагвайца. В сезоне 2007/08 он забил целых 19 голов и больше не оглядывался назад. Впрочем, таки оглядывался — потому что с тех пор Санта Крус играл паршиво.



Правда, ему еще удалось забить отличный гол на "Олд Траффорд". И дзинь! Его подписал "Манчестер Сити". Им тогда нравилось тратить деньги налево и направо, не так ли?



У Санта Круса был неплохой период в "Малаге", а в 2015 он перешел в мексиканскую команду "Крус Асуль". Сейчас Роке выступает за парагвайский клуб "Олимпия", куда перебрался в 2016 году.



Амр Заки



Сезон этого громоздкого египтянина в английской элите был памятным. Заки выступал в "Уигане" лишь на правах аренды, но сделал мгновенный вклад на футбольном поле.



Он забил пять голов в своих первых шести матчах, а затем отметился потрясающим голом (ударом через себя) на "Энфилде". Но его подвиги оказались временными, а после египтянин даже отказался возвращаться в команду Стива Брюса после отъезда на матчи национальной сборной.



Да, он был немного сумасшедшим. Сейчас Амр уже не играет, он завершил карьеру в 2015 году, а его последней командой был египетский "Эраб Контракторс".







Энди Джонсон



Легенда "Кристал Пэлас" забил 21 гол в сезоне 2004/05. Только форвард по имени Тьерри Анри сумел забить больше, чем старина Эй-Джей, по ходу той кампании. Хотя он не был таким уж старым. Лысая голова добавляла Джонсону лет внешне, но он все равно сделал достаточно, чтобы попасть в сборную Англии. Ненадолго.



Он также выступал за "Эвертон", "Фулхэм" и "Куинз Парк Рейнджерс", но его карьеру определяет именно стадион "Селхерст Парк".



В "тот самый сезон" 11 его голов были забиты с пенальти, но давайте не будем рушить легенду. Он вернулся в "Пэлас" в 2014, завершил карьеру и сейчас работает послом клуба.



Маркус Стюарт



Легендарный игрок "Ипсвича" отметился 19 голами в сезоне 2000/01. Стюарту, безусловно, не повезло в том плане, что его не вызвала сборная Англии, но он мог утешить себя тем что его команда квалифицировалась в Кубок УЕФА. Это были времена, когда клубы действительно хотели выступать в этом турнире.



После у него еще был достойный период в "Сандерленде", но то волшебство в составе "трактористов" воссоздать не удалось. Стюарт завершил карьеру в 2011 году, выступая за "Экстер". К тому моменту он выглядел уже совсем другим футболистом — и не в хорошем смысле.



Мичу



Сейчас в "Суонси" наверняка жалеют о том, что они не заработали сумму в 20 миллионов, в которую оценивали Мичу после его первого года в клубе.



Мичу забил 18 голов в свой дебютный сезон (2012/13) в составе "Суонси", но всего два — в следующей кампании. Во многом из-за хронической травмы голеностопного сустава, которая в конечном счете испортила и остаток его карьеры за пределами Премьер-Лиги.



Форвард, объявивший о завершении выступлений на профессиональном уровне прошлым летом, пропал с радаров так же быстро, как и появился на них. Завершал карьеру Мичу в "Овьедо", а до этого провел год в клубе "Лангрео", выступающем в третьем испанском дивизионе. Там он сейчас занимает должность директора по футболу.







Паписс Сиссе



Неловкий был момент: "Ньюкасл" откопал "следующего Дембу Ба" в 2012 году, а тот буквально сразу же стал лучше оригинала.



Инстинктивный и безжалостный у ворот соперника, Паписс Сиссе был неудержимым в первые полгода на английских полях. Но повторить тот рывок в будущем ему не удавалось. Сиссе, как казалось, постоянно был близок к возвращению своей формы, но планка была слишком высокой, чтобы ее поддержать.



Он покинул "Сент-Джеймс Парк" в 2016 году и отправился в китайский клуб "Шаньдун Лунэн". Там он провел два сезона, а летом этого года перебрался в турецкий "Аланьяспор".



Асамоа Гьян



Мало кто мог поверить в то, что "Сандерленд" подписал одну из главных звезд Чемпионата Мира 2010 года, но "котам" это действительно удалось.



Игрок сборной Ганы эффектно ворвался на сцену, но вскоре стал замерзать в Англии, потому сбежал в эмиратский "Аль-Айн", где наверняка также заработал немало денег. После Гьян отправился в китайскую Суперлигу, подписав контракт с клубом "Шанхай СИПГ". Сейчас он вернулся в европейский футбол и представляет турецкую команду "Кайсериспор".



Бенни Маккарти



Представьте его сейчас. Какая картинка у вас перед глазами? Такой самодовольный и толстоватый парень. Но так было не всегда.



Бывший игрок сборной ЮАР некогда забивал в свое удовольствие голы за "Блэкберн" — их было 18, если быть точным. В сезоне 2006/07 он забил на один гол больше, чем, например, Криштиану Роналду.



Дела пошли по наклонной с тех пор, и Маккарти больше не удавалось добиваться таких показателей. Даже "лебединые песни" в составе "Вест Хэма" и "Орландо Пайретс" не могли повернуть время в обратную сторону.



Сейчас он менеджер клуба "Кейптаун Сити", что есть хорошо.



Майкл Рикеттс



Когда в сезоне 2001/02 Рикеттс забил 13 голов за "Болтон" еще к февралю, казалось, что его ничто не сможет остановить. По иронии, погубил его вызов в сборную Англии.



За этим последовал переход в "Мидлсбро", но Рикеттс отыскать ту форму снова не сумел, периодические забивая то там, то здесь, до конца своей карьеры.



Бенжани



У него было яркое празднование забитых мячей — этого у Бенжани не отнять. К сожалению, ничем другим игрок из Зимбабве после своего выдающегося сезона в "Портсмуте", благодаря которому он перешел в "Манчестер Сити", не запомнился.



В его защиту стоит сказать, что Бенжани не хотел переходить в "Манчестер Сити" — по крайней мере, если верить Харри Реднаппу, его менеджеру в "Портсмуте". И это явно было заметно по его выступлениям за новую команду.



Оригинал материала: Squawka. Перевод и адаптация Ивана Громикова