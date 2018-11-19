Феллайни не считает, что "Юнайтед" сильно уступает "Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни считает, что его команда не сильно уступает в мощи соседям из "Манчестер Сити".

Перед международным перерывом "горожане" убедительно доказали свое превосходство над "красными дьяволами", одержав победу в городском дерби со счетом 3:1.



В результате "Юнайтед" оказался отброшен на восьмую позицию и теперь отстает от вершины Премьер-Лиги уже на 12 очков. Однако Феллайни убежден, что таблица создает ложное впечатление о разнице между командами.



"Нет, я не думаю, что мы сильно им уступаем. Помню, когда я приехал в Англию, здесь была топ-4. Теперь это топ-6, поэтому с каждым годом становится только сложнее".



"Посмотрим, что изменится в следующем году. Думаю, через два-три года уровень сложности только возрастет, напряжение станет больше, и по этой причине Премьер-Лига так привлекательна".



"Манчестер Сити" силен, но я думаю, они еще проиграют. Да, в данный момент их дела идут очень хорошо, и они обладают хорошими игроками, но их возможно победить. Мы уступили, но будет еще второй матч на "Олд Траффорд", поэтому посмотрим", — сообщил Феллайни Sky Sports.