"Вест Хэм" сможет собирать на своем стадионе до 66 тысяч зрителей

"Вест Хэм" достиг договоренности об увеличении вместимости Лондонского стадиона до 66 тысяч зрителей.

Как известно, Лондонский стадион не принадлежит клубу, а лишь находится у него в долгосрочной аренде. Это в свою очередь накладывает определенные ограничения.



Согласно оригинальному арендному соглашению, предельная посещаемость домашних матчей "молотобойцев" должна быть ограничена 57 тыс. зрителей, хотя технически стадион вмещает до 66 тыс. людей.



Подобного рода искусственные ограничения стали раздражать "Вест Хэм", и клуб даже собирался обратиться в Высокий суд, однако эти разногласия удалось уладить мирным путем.



Как сообщает Sky Sports, "Вест Хэм" договорился с фактическим собственником арены об увеличении предельной вместимости стадиона до 60 тыс. зрителей сразу и до 66 тыс. в будущем.



С помощью этого "Вест Хэм" надеется продавать больше билетов на свои домашние матчи и увеличить привлекательность арены для последующего ее переименования под бренд спонсора.



Добавим, что "Вест Хэм" может похвастать наибольшим количеством обладателей сезонных абонементов среди всех клубов Лондона.