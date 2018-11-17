Ван Дейк не считает Рамоса лучшим защитником мира

Серхио Рамос и Мохамед Салах Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" заявил, что считает лучшим защитником мира Рафаэля Варана из "Реала", а не его одноклубника Серхио Рамоса.

Вместе с "Реалом" Рамос на протяжении трех предыдущих сезонов выигрывал Лигу Чемпионов, оказав огромное влияние на ход последнего финала против "Ливерпуля".

Однако Ван Дейк, сохраняющий статус самого дорогого защитника мира, не в восторге от 32-летнего испанца, предпочитая тому Варана.

"Он (Рамос) отличный игрок, и я уважаю все то, чего он добился, но он не является лучшим. Он центральный защитник не моего типа".

"Одноклубник Рамоса по "Реалу" Рафаэль Варан — вот мой фаворит. Он превосходный центральный защитник, и он уже многое выиграл", — сообщил Ван Дейк De Telegraaf.

Также Виргил прокомментировал инцидент в майском финале, когда Рамос нанес травму нападающему "красных" Мохамеду Салаху.

"Я не знаю, сделал он это умышленно или нет, но ментально что-то изменилось после ухода Салаха. Внезапно Марсело, Бензема и Роналду стали подвергать давлению Трента (Александер-Арнольда), полностью уйдя на его фланг и оставив другой. При Салахе они бы не посмели на подобное".

"Матч мог сложиться иначе, если бы Салах остался. Иногда я думаю об этом, но я надеюсь снова поучаствовать в финале и оказаться на стороне победившей команды", — добавил Ван Дейк.



Метки Ван Дейк, Варан, Ливерпуль, Рамос, Реал

Автор mihajlo   

Дата 17.11.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 17.11.2018 22:12 # chr1s8rown
    пидораз рамос .
    очевидно он схватил руку салаха .

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  2. ccchelsea 17.11.2018 22:10 # ccchelsea
    Как же он их топово подорвал, на фапл этого господина.

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  3. fc-oil 17.11.2018 22:10 # fc-oil
    "Он центральный защитник не моего типа". "Рафаэль Варан — вот мой фаворит."
    Ну все понятно с этим Виргилом. Хотя по нему и так видно, что он мальчиков предпочитает.

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  4. rachuba 17.11.2018 22:09 # rachuba
    При Салахе они бы не посмели на подобное".

    Источник: http://fapl.ru/posts/66712/

    писос, какие клбасники тупые, еще и нытики))

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