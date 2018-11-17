Ван Дейк не считает Рамоса лучшим защитником мира

Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" заявил, что считает лучшим защитником мира Рафаэля Варана из "Реала", а не его одноклубника Серхио Рамоса.

Вместе с "Реалом" Рамос на протяжении трех предыдущих сезонов выигрывал Лигу Чемпионов, оказав огромное влияние на ход последнего финала против "Ливерпуля".



Однако Ван Дейк, сохраняющий статус самого дорогого защитника мира, не в восторге от 32-летнего испанца, предпочитая тому Варана.



"Он (Рамос) отличный игрок, и я уважаю все то, чего он добился, но он не является лучшим. Он центральный защитник не моего типа".



"Одноклубник Рамоса по "Реалу" Рафаэль Варан — вот мой фаворит. Он превосходный центральный защитник, и он уже многое выиграл", — сообщил Ван Дейк De Telegraaf.



Также Виргил прокомментировал инцидент в майском финале, когда Рамос нанес травму нападающему "красных" Мохамеду Салаху.



"Я не знаю, сделал он это умышленно или нет, но ментально что-то изменилось после ухода Салаха. Внезапно Марсело, Бензема и Роналду стали подвергать давлению Трента (Александер-Арнольда), полностью уйдя на его фланг и оставив другой. При Салахе они бы не посмели на подобное".



"Матч мог сложиться иначе, если бы Салах остался. Иногда я думаю об этом, но я надеюсь снова поучаствовать в финале и оказаться на стороне победившей команды", — добавил Ван Дейк.