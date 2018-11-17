Ван Дейк не считает Рамоса лучшим защитником мира
Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" заявил, что считает лучшим защитником мира Рафаэля Варана из "Реала", а не его одноклубника Серхио Рамоса.
Вместе с "Реалом" Рамос на протяжении трех предыдущих сезонов выигрывал Лигу Чемпионов, оказав огромное влияние на ход последнего финала против "Ливерпуля".
Однако Ван Дейк, сохраняющий статус самого дорогого защитника мира, не в восторге от 32-летнего испанца, предпочитая тому Варана.
"Он (Рамос) отличный игрок, и я уважаю все то, чего он добился, но он не является лучшим. Он центральный защитник не моего типа".
"Одноклубник Рамоса по "Реалу" Рафаэль Варан — вот мой фаворит. Он превосходный центральный защитник, и он уже многое выиграл", — сообщил Ван Дейк De Telegraaf.
Также Виргил прокомментировал инцидент в майском финале, когда Рамос нанес травму нападающему "красных" Мохамеду Салаху.
"Я не знаю, сделал он это умышленно или нет, но ментально что-то изменилось после ухода Салаха. Внезапно Марсело, Бензема и Роналду стали подвергать давлению Трента (Александер-Арнольда), полностью уйдя на его фланг и оставив другой. При Салахе они бы не посмели на подобное".
"Матч мог сложиться иначе, если бы Салах остался. Иногда я думаю об этом, но я надеюсь снова поучаствовать в финале и оказаться на стороне победившей команды", — добавил Ван Дейк.
17.11.2018 22:00
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Последние комментарии:
пидораз рамос .
очевидно он схватил руку салаха .
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Как же он их топово подорвал, на фапл этого господина.
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"Он центральный защитник не моего типа". "Рафаэль Варан — вот мой фаворит."
Ну все понятно с этим Виргилом. Хотя по нему и так видно, что он мальчиков предпочитает.
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При Салахе они бы не посмели на подобное".
Источник: http://fapl.ru/posts/66712/
писос, какие клбасники тупые, еще и нытики))
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