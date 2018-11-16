Жиру: "В футболе невозможно открыто выражать свою гомосексуальность"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру считает, что в современном футболе игроки не могут открыть выражать свою гомосексуальность.

Экс-игрок "Арсенала" всегда придерживался широких взглядов в вопросах сексуальной ориентации, еще в 2012 году снявшись практически обнаженным для обложки ведущего гей-журнала Франции Tetu.



В 2014 году бывший полузащитник "Астон Виллы" Томас Хитцльшпергер, вскоре после окончания игровой карьеры, совершил каминг-аут. Жиру остался под впечатлением от смелого поступка немца, но считает, что для действующих футболистов подобное немыслимо.



"Это было очень эмоционально (признание Хитцльшпергера о своей гомосексуальной ориентации). Тогда я сказал себе, что в футболе невозможно открыть выражать свою гомосексуальность".



"Обилие тестостерона в раздевалке, совместное проживание в отелях, коллективный душ... Это сложно, но что поделать".



"Я понимаю боль и сложности парней, совершающих каминг-аут. Сдерживать себя годами — это то еще испытание. Я ультратолерантен в этом отношении. Я погрузился в эту тему, еще когда позировал для Tetu, будучи игроком "Монпелье".



"В "Арсенале" меня просили носить радужные шнурки в поддержку гей-сообщества, и я делал это. Миру футбола еще предстоит проделать большую работу над этой темой, мягко говоря", — сообщил Жиру Le Figaro.