Пулишич: "Для Санчо нет предела"

Вингер дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич уверен, что его одноклубник Джейдон Санчо сможет стать большой звездой в футболе.

В 2017 году Санчо решился покинуть "Манчестер Сити" и отправился в Дортмунд. Этот риск себя полностью оправдал, потому что Джейдон великолепно раскрылся в "Боруссии", которая в этом сезоне лидирует в Бундеслиге.



С начала сезона 18-летний Санчо отметился пятью голами и восемью результативными передачами за "Боруссию", а в четверг вечером сыграет за сборную Англии в товарищеской встрече против команды США — в составе которой будет его одноклубник Пулишич. В преддверии столь значисого события Кристиан с лучшей стороны охарактеризовал Джейдона.



"Для такого парня нет никакого предела, он обладает огромным талантом, и он отличный молодой игрок".



"Естественно, мы разговаривали о возможности сыграть друг против друга. Это будет очень весело, потому что мы тренируемся вместе и сражаемся за место в составе каждый день. Будет замечательно увидеться с ним на уровне сборных".



"Что я думаю о его переезде в Дортмунд? Иногда ты должен рисковать, если хочешь добиться больших целей. Я сам поступил также, отправившись в Германию. Я рад, что у нас обоих получается, и просто хочу, чтобы так было и дальше", — цитирует Пулишича Sky Sports.