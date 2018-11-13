Сюзанна Диннэйдж сменила Скадамора на посту главы Премьер-Лиги

Сюзанна Диннэйдж Новым исполнительным директором Премьер-Лиги вместо Ричарда Скадамора стала Сюзанна Диннэйдж.

Скадамор являлся бессменным руководителем Премьер-Лиги с ноября 1999, однако еще в июне было объявлено, что в конце календарного года Ричард покинет свой пост.

Скадамор сыграл важную роль в становлении Премьер-Лиги как самой популярной и богатой футбольной лиги мира, и теперь это дело предстоит продолжить Диннэйдж, которая до недавних пор трудилась глобальным президентом телеканала Animal Planet — флагмана медиа-холдинга Discovery.

"Я в восторге от возможность занять эту великолепную роль. Премьер-Лига значит так много для столь многих людей и является вершиной профессионального спорта. Для меня будет огромной честью возглавлять столь динамичную и вдохновляющую организацию", — сообщила Сюзанна.

Как отмечает Sky Sports, Диннэйдж как наиболее предпочтительный кандидат была выбрана комиссией из пяти человек во главе с президентом "Челси" Брюсом Баком и впоследствии утверждена клубами Премьер-Лиги.

Также сегодня стало известно, что у всех 20 клубов Премьер-Лиги попросили пожертвовать по 250 тысяч фунтов на прощальную премию Скадамору в размере 5 млн. фунтов. С соответствующей инициативой выступил уже упомянутый бак.



Метки Диннэйдж, Премьер-Лига, Скадамор

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 20:00

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  1. serkot 13.11.2018 21:52 # serkot
    Ябывдул

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  2. suddenly 13.11.2018 20:40 # suddenly
    Сколько ей лет?

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  3. danny949494 13.11.2018 20:39 # danny949494
    Челси чемпик.

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  4. ccchelsea 13.11.2018 20:21 # ccchelsea
    Как отмечает Sky Sports, Диннэйдж как наиболее предпочтительный кандидат была выбрана комиссией из пяти человек во главе с президентом "Челси" Брюсом Баком и впоследствии утверждена клубами Премьер-Лиги.

    Источник: http://fapl.ru/posts/66627/


    Добро пожаловать в чемпионшип ман шити.

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  5. boavista 13.11.2018 20:18 # boavista
    "...Диннэйдж как наиболее предпочтительный кандидат была выбрана комиссией из пяти человек во главе с президентом "Челси" Брюсом Баком..."

    Синие дальше пошли оказываются. Выбирают самостоятельно директора для лиги. Браво!

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  6. chelsea-69 13.11.2018 20:03 # chelsea-69
    Марина Грановская сменила Дамблдора на посту

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