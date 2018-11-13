Сюзанна Диннэйдж сменила Скадамора на посту главы Премьер-Лиги

Новым исполнительным директором Премьер-Лиги вместо Ричарда Скадамора стала Сюзанна Диннэйдж.

Скадамор являлся бессменным руководителем Премьер-Лиги с ноября 1999, однако еще в июне было объявлено, что в конце календарного года Ричард покинет свой пост.



Скадамор сыграл важную роль в становлении Премьер-Лиги как самой популярной и богатой футбольной лиги мира, и теперь это дело предстоит продолжить Диннэйдж, которая до недавних пор трудилась глобальным президентом телеканала Animal Planet — флагмана медиа-холдинга Discovery.



"Я в восторге от возможность занять эту великолепную роль. Премьер-Лига значит так много для столь многих людей и является вершиной профессионального спорта. Для меня будет огромной честью возглавлять столь динамичную и вдохновляющую организацию", — сообщила Сюзанна.



Как отмечает Sky Sports, Диннэйдж как наиболее предпочтительный кандидат была выбрана комиссией из пяти человек во главе с президентом "Челси" Брюсом Баком и впоследствии утверждена клубами Премьер-Лиги.



Также сегодня стало известно, что у всех 20 клубов Премьер-Лиги попросили пожертвовать по 250 тысяч фунтов на прощальную премию Скадамору в размере 5 млн. фунтов. С соответствующей инициативой выступил уже упомянутый бак.