Ники Батт признал превосходство "Сити" над "Юнайтед"
Тренер академии "Манчестер Юнайтед" Ники Батт признал, что "красные дьяволы" лишились статуса крупнейшего клуба в стране и даже в своем городе.
В минувшее воскресенье "Манчестер Сити" достаточно уверенно переиграл "Юнайтед" в городском дерби со счетом 3:1. После этого поражения "дьяволы" оказались на восьмой позиции в Премьер-Лиге, в 12 очках от вершины и с отрицательной разницей мячей.
В этой ситуации Батт призывает смириться с реальностью и признать превосходство "Сити". Ники, выигравший шесть титулов Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов период выступлений за "Юнайтед", считает, что его клуб должен заново найти путь на вершину.
"Так бывает снова и снова, что однажды ты сталкиваешься с командой, которая слишком хороша для тебя. Так было и с нами, когда мы жаждали преуспеть в Европе. Когда мы попадали на "Ювентус", они всякий раз обыгрывали нас, они просто превосходили нас".
"Нынешний случай ничем не отличается, ты лишь должен поднять руки и сказать: "Их команда лучше, чем наша; у них лучше игроки, чем есть у нас; они слишком хороши для любой команды в Премьер-Лиге и не уступают никому в Европе".
"Каждый, кто обладает хоть каплей здравого смысла, знал, что матч в воскресенье будет очень сложным для нас, что нам придется попотеть и что каждый игрок должен будет показать свою лучшую игру, чтобы у нас были шансы против такого рода команды. Этого не случилось. "Сити" был гораздо лучше в тот день".
"Теперь "Манчестер Юнайтед" брошен вызов, чтобы вернуться туда, где мы хотим быть — крупнейшим клубом в стране, а также в городе".
"Это вызов для владельцев, для руководства, для главного тренера и клуба в целом. Да и для нас как для академии тоже", — цитирует Батта Daily Mail.
13.11.2018 19:00
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вызов принят ли? Боюсь Глейзеров вполне устраивает количество денег и стоимость акций. Вудворт проворачивает крупнейшие спонсорские контракты. А победы,.. да кому они нужны.
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Ну это просто позорище какое то
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Тренер академии "Манчестер Юнайтед" Ники Батт признал, что "красные дьяволы" лишились статуса крупнейшего клуба в стране и даже в своем городе.
Источник: http://fapl.ru/posts/66626/
Бля ну что он несёт? Чтобы Юнайтед лишился статуса крупнейшего клуба в Британии, они должны сидеть без побед ещё лет 20 пока не вымрет большая часть их фанатов.
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13 купленных, насосанных кубков опл муму перечеркнута одним лишь сезоном сити
манчестер is blue forever
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