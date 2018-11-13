Ники Батт признал превосходство "Сити" над "Юнайтед"

Тренер академии "Манчестер Юнайтед" Ники Батт признал, что "красные дьяволы" лишились статуса крупнейшего клуба в стране и даже в своем городе.

В минувшее воскресенье "Манчестер Сити" достаточно уверенно переиграл "Юнайтед" в городском дерби со счетом 3:1. После этого поражения "дьяволы" оказались на восьмой позиции в Премьер-Лиге, в 12 очках от вершины и с отрицательной разницей мячей.



В этой ситуации Батт призывает смириться с реальностью и признать превосходство "Сити". Ники, выигравший шесть титулов Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов период выступлений за "Юнайтед", считает, что его клуб должен заново найти путь на вершину.



"Так бывает снова и снова, что однажды ты сталкиваешься с командой, которая слишком хороша для тебя. Так было и с нами, когда мы жаждали преуспеть в Европе. Когда мы попадали на "Ювентус", они всякий раз обыгрывали нас, они просто превосходили нас".



"Нынешний случай ничем не отличается, ты лишь должен поднять руки и сказать: "Их команда лучше, чем наша; у них лучше игроки, чем есть у нас; они слишком хороши для любой команды в Премьер-Лиге и не уступают никому в Европе".



"Каждый, кто обладает хоть каплей здравого смысла, знал, что матч в воскресенье будет очень сложным для нас, что нам придется попотеть и что каждый игрок должен будет показать свою лучшую игру, чтобы у нас были шансы против такого рода команды. Этого не случилось. "Сити" был гораздо лучше в тот день".



"Теперь "Манчестер Юнайтед" брошен вызов, чтобы вернуться туда, где мы хотим быть — крупнейшим клубом в стране, а также в городе".



"Это вызов для владельцев, для руководства, для главного тренера и клуба в целом. Да и для нас как для академии тоже", — цитирует Батта Daily Mail.