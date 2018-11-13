Ники Батт признал превосходство "Сити" над "Юнайтед"

Ники Батт Тренер академии "Манчестер Юнайтед" Ники Батт признал, что "красные дьяволы" лишились статуса крупнейшего клуба в стране и даже в своем городе.

В минувшее воскресенье "Манчестер Сити" достаточно уверенно переиграл "Юнайтед" в городском дерби со счетом 3:1. После этого поражения "дьяволы" оказались на восьмой позиции в Премьер-Лиге, в 12 очках от вершины и с отрицательной разницей мячей.

В этой ситуации Батт призывает смириться с реальностью и признать превосходство "Сити". Ники, выигравший шесть титулов Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов период выступлений за "Юнайтед", считает, что его клуб должен заново найти путь на вершину.

"Так бывает снова и снова, что однажды ты сталкиваешься с командой, которая слишком хороша для тебя. Так было и с нами, когда мы жаждали преуспеть в Европе. Когда мы попадали на "Ювентус", они всякий раз обыгрывали нас, они просто превосходили нас".

"Нынешний случай ничем не отличается, ты лишь должен поднять руки и сказать: "Их команда лучше, чем наша; у них лучше игроки, чем есть у нас; они слишком хороши для любой команды в Премьер-Лиге и не уступают никому в Европе".

"Каждый, кто обладает хоть каплей здравого смысла, знал, что матч в воскресенье будет очень сложным для нас, что нам придется попотеть и что каждый игрок должен будет показать свою лучшую игру, чтобы у нас были шансы против такого рода команды. Этого не случилось. "Сити" был гораздо лучше в тот день".

"Теперь "Манчестер Юнайтед" брошен вызов, чтобы вернуться туда, где мы хотим быть — крупнейшим клубом в стране, а также в городе".

"Это вызов для владельцев, для руководства, для главного тренера и клуба в целом. Да и для нас как для академии тоже", — цитирует Батта Daily Mail.



Метки Батт, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. el-ray 13.11.2018 19:37 # el-ray
    вызов принят ли? Боюсь Глейзеров вполне устраивает количество денег и стоимость акций. Вудворт проворачивает крупнейшие спонсорские контракты. А победы,.. да кому они нужны.

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  2. chebrec 13.11.2018 19:25 # chebrec
    Ну это просто позорище какое то

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  3. ccchelsea 13.11.2018 19:05 # ccchelsea
    Тренер академии "Манчестер Юнайтед" Ники Батт признал, что "красные дьяволы" лишились статуса крупнейшего клуба в стране и даже в своем городе.

    Источник: http://fapl.ru/posts/66626/


    Бля ну что он несёт? Чтобы Юнайтед лишился статуса крупнейшего клуба в Британии, они должны сидеть без побед ещё лет 20 пока не вымрет большая часть их фанатов.

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  4. jack-willsher 13.11.2018 19:03 # jack-willsher
    13 купленных, насосанных кубков опл муму перечеркнута одним лишь сезоном сити

    манчестер is blue forever

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