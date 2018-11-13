Переход Насри в "Вест Хэм" под угрозой срыва
"Вест Хэм" все еще может отказаться от подписания контракта с Самиром Насри из-за опасений насчет физического состояния игрока.
В данный момент Насри завершает отбывать 18-месячную дисквалификацию за запрещенную медицинскую процедуру и уже имеет право приступить к тренировкам с каким-нибудь клубом.
Накануне стало известно, что "молотобойцы", обеспокоенные высоким интересом к Самиру со стороны других клубов, выразили готовность платить экс-игроку "Манчестер Сити" и "Арсенала" 80 тысяч фунтов в неделю.
Правда, чтобы получить соответствующий контракт, 31-летнему французу необходимо пройти серию медицинских тестов, а с этим возникли проблемы, утверждает Sky Sports.
Полтора года без игровой практики не прошли бесследно, вдобавок Насри уже совсем не молод по футбольным меркам. В связи с этим "Вест Хэм" засомневался, сможет ли Самир выдерживать уровень Премьер-Лиги, что трансфер под угрозу.
13.11.2018 17:00
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бабка шо, сбрендил окончательно, это бревно бесполезное подписывать?
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Насри в "Вест Хэм"
Источник: http://fapl.ru/posts/66624/
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