Переход Насри в "Вест Хэм" под угрозой срыва

"Вест Хэм" все еще может отказаться от подписания контракта с Самиром Насри из-за опасений насчет физического состояния игрока.

В данный момент Насри завершает отбывать 18-месячную дисквалификацию за запрещенную медицинскую процедуру и уже имеет право приступить к тренировкам с каким-нибудь клубом.



Накануне стало известно, что "молотобойцы", обеспокоенные высоким интересом к Самиру со стороны других клубов, выразили готовность платить экс-игроку "Манчестер Сити" и "Арсенала" 80 тысяч фунтов в неделю.



Правда, чтобы получить соответствующий контракт, 31-летнему французу необходимо пройти серию медицинских тестов, а с этим возникли проблемы, утверждает Sky Sports.



Полтора года без игровой практики не прошли бесследно, вдобавок Насри уже совсем не молод по футбольным меркам. В связи с этим "Вест Хэм" засомневался, сможет ли Самир выдерживать уровень Премьер-Лиги, что трансфер под угрозу.