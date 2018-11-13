Переход Насри в "Вест Хэм" под угрозой срыва

Мануэль Пеллегрини и Самир Насри "Вест Хэм" все еще может отказаться от подписания контракта с Самиром Насри из-за опасений насчет физического состояния игрока.

В данный момент Насри завершает отбывать 18-месячную дисквалификацию за запрещенную медицинскую процедуру и уже имеет право приступить к тренировкам с каким-нибудь клубом.

Накануне стало известно, что "молотобойцы", обеспокоенные высоким интересом к Самиру со стороны других клубов, выразили готовность платить экс-игроку "Манчестер Сити" и "Арсенала" 80 тысяч фунтов в неделю.

Правда, чтобы получить соответствующий контракт, 31-летнему французу необходимо пройти серию медицинских тестов, а с этим возникли проблемы, утверждает Sky Sports.

Полтора года без игровой практики не прошли бесследно, вдобавок Насри уже совсем не молод по футбольным меркам. В связи с этим "Вест Хэм" засомневался, сможет ли Самир выдерживать уровень Премьер-Лиги, что трансфер под угрозу.



Метки Вест Хэм, Насри

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 13.11.2018 17:07 # manutd-20champ
    бабка шо, сбрендил окончательно, это бревно бесполезное подписывать?

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  2. hammersmith 13.11.2018 17:05 # hammersmith
    Насри в "Вест Хэм"

    Источник: http://fapl.ru/posts/66624/

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