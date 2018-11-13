Озил отказался от зарплаты в 1 миллион фунтов в неделю ради "Арсенала"

Месут Озил Агент полузащитника Месута Озила рассказал, что перед подписанием нового контракта с "Арсеналом" его клиент отклонил ряд заманчивых предложений, доходивших до 1 миллиона фунтов в неделю.

Напомним, вопрос с будущим Озила решился только в январе, когда Месут уже вступил в заключительные шесть месяцев по своему контракту с "канонирами". Немец отбросил имевшиеся у него сомнения и заключил новую сделку, которая увеличила его зарплату до 350 тыс. фунтов в неделю.

Если бы приоритетом 30-летнего Озила были деньги, он легко мог бы получить более выгодный контракт на стороне. В Азии Месуту были готовы платить почти в три раза больше, о чем рассказал агент Эркют Согут в эксклюзивном интервью Evening Standard.

"Мы имели ряд действительно больших предложений из Азии — некоторые из предложений были просто безумны. Но для Месута деньги никогда не были важнейшим фактором".

"Деньги определенно имеют значение, но люди должны помнить, что приносимая игроком польза на футбольном поле — это лишь один аспект переговоров. В наши дни определяющее значение приобретает коммерческая привлекательность игрока".

"Месут обладает наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях среди всех игроков Премьер-Лиги, и я только что прочитал, что его футболка — самая продаваемая в клубе. В конце концов всю эту информацию нужно учитывать".

"Поэтому коммерческая сторона вопроса имеет очень большое значение для игрока вроде Месута, поигравшего в различных странах и занимавшего позицию 10-го номера в сборной Германии, которая побеждала на Чемпионате Мира. Он имеет глобальную привлекательность. Клуб делает деньги и на такого рода игроках", — сообщил Согут.



Метки Арсенал, Озл

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 13.11.2018 17:22 # liverpo0ol
    Этот агент бизпиз у него всегда на 5 нулей больше в цифрах

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  2. vyrentz 13.11.2018 16:15 # vyrentz
    Давайте пожалеем Таню, которая получает 350к фунтов в неделю.

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  3. idalgo 13.11.2018 16:09 # idalgo
    Hero!Не каждый способен на такое

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  4. frisby 13.11.2018 16:03 # frisby
    бгг)) лимон за пучеглазава? вы серьёзно? агент наверно друг абосцанного цыгана раз так складно писдит..новость для сайта гейгуннеров

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  5. tot35 13.11.2018 15:45 # tot35
    Озил- просто рожден для Арсенала.

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  6. radik86radik 13.11.2018 15:38 # radik86radik
    Пиздеж какой то, прости Господи

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  7. gio 13.11.2018 15:33 # gio
    Дурак,

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  8. chebrec 13.11.2018 15:11 # chebrec
    Браво Озил!
    Футбол на первом месте а не деньги.

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  9. mancunia-planet 13.11.2018 15:08 # mancunia-planet
    Сказки про лям в неделю

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  10. ccchelsea 13.11.2018 15:02 # ccchelsea
    Немец отбросил имевшиеся у него сомнения и заключил новую сделку, которая увеличила его зарплату до 350 тыс. фунтов в неделю.

    Источник: http://fapl.ru/posts/66621/


    Зачем лям в условном Китае, если какие-то дауны предлагают поиграть в АПЛ за 350 кусков?

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