Озил отказался от зарплаты в 1 миллион фунтов в неделю ради "Арсенала"
Агент полузащитника Месута Озила рассказал, что перед подписанием нового контракта с "Арсеналом" его клиент отклонил ряд заманчивых предложений, доходивших до 1 миллиона фунтов в неделю.
Напомним, вопрос с будущим Озила решился только в январе, когда Месут уже вступил в заключительные шесть месяцев по своему контракту с "канонирами". Немец отбросил имевшиеся у него сомнения и заключил новую сделку, которая увеличила его зарплату до 350 тыс. фунтов в неделю.
Если бы приоритетом 30-летнего Озила были деньги, он легко мог бы получить более выгодный контракт на стороне. В Азии Месуту были готовы платить почти в три раза больше, о чем рассказал агент Эркют Согут в эксклюзивном интервью Evening Standard.
"Мы имели ряд действительно больших предложений из Азии — некоторые из предложений были просто безумны. Но для Месута деньги никогда не были важнейшим фактором".
"Деньги определенно имеют значение, но люди должны помнить, что приносимая игроком польза на футбольном поле — это лишь один аспект переговоров. В наши дни определяющее значение приобретает коммерческая привлекательность игрока".
"Месут обладает наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях среди всех игроков Премьер-Лиги, и я только что прочитал, что его футболка — самая продаваемая в клубе. В конце концов всю эту информацию нужно учитывать".
"Поэтому коммерческая сторона вопроса имеет очень большое значение для игрока вроде Месута, поигравшего в различных странах и занимавшего позицию 10-го номера в сборной Германии, которая побеждала на Чемпионате Мира. Он имеет глобальную привлекательность. Клуб делает деньги и на такого рода игроках", — сообщил Согут.
13.11.2018 15:00
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Последние комментарии:
Этот агент бизпиз у него всегда на 5 нулей больше в цифрах
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Давайте пожалеем Таню, которая получает 350к фунтов в неделю.
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Hero!Не каждый способен на такое
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бгг)) лимон за пучеглазава? вы серьёзно? агент наверно друг абосцанного цыгана раз так складно писдит..новость для сайта гейгуннеров
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Озил- просто рожден для Арсенала.
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Пиздеж какой то, прости Господи
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Дурак,
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Браво Озил!
Футбол на первом месте а не деньги.
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Сказки про лям в неделю
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Немец отбросил имевшиеся у него сомнения и заключил новую сделку, которая увеличила его зарплату до 350 тыс. фунтов в неделю.
Источник: http://fapl.ru/posts/66621/
Зачем лям в условном Китае, если какие-то дауны предлагают поиграть в АПЛ за 350 кусков?
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