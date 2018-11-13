Озил отказался от зарплаты в 1 миллион фунтов в неделю ради "Арсенала"

Агент полузащитника Месута Озила рассказал, что перед подписанием нового контракта с "Арсеналом" его клиент отклонил ряд заманчивых предложений, доходивших до 1 миллиона фунтов в неделю.

Напомним, вопрос с будущим Озила решился только в январе, когда Месут уже вступил в заключительные шесть месяцев по своему контракту с "канонирами". Немец отбросил имевшиеся у него сомнения и заключил новую сделку, которая увеличила его зарплату до 350 тыс. фунтов в неделю.



Если бы приоритетом 30-летнего Озила были деньги, он легко мог бы получить более выгодный контракт на стороне. В Азии Месуту были готовы платить почти в три раза больше, о чем рассказал агент Эркют Согут в эксклюзивном интервью Evening Standard.



"Мы имели ряд действительно больших предложений из Азии — некоторые из предложений были просто безумны. Но для Месута деньги никогда не были важнейшим фактором".



"Деньги определенно имеют значение, но люди должны помнить, что приносимая игроком польза на футбольном поле — это лишь один аспект переговоров. В наши дни определяющее значение приобретает коммерческая привлекательность игрока".



"Месут обладает наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях среди всех игроков Премьер-Лиги, и я только что прочитал, что его футболка — самая продаваемая в клубе. В конце концов всю эту информацию нужно учитывать".



"Поэтому коммерческая сторона вопроса имеет очень большое значение для игрока вроде Месута, поигравшего в различных странах и занимавшего позицию 10-го номера в сборной Германии, которая побеждала на Чемпионате Мира. Он имеет глобальную привлекательность. Клуб делает деньги и на такого рода игроках", — сообщил Согут.