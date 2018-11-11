Клопп предупредил, что "Ливерпуль" не сможет стать сильно лучше

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у его команды осталось не так много пространства для дальнейшего прогресса.

В новом сезоне Премьер-Лиги "красные" пока не потерпели ни одного поражения, одержав восемь побед и трижды сыграв вничью, однако столь уверенный старт вызывает довольно осторожную реакцию со стороны болельщиков мерсисайдского клуба.



Клопп находит это нормальным, понимая, что фанаты ориентируются на "Манчестер Сити", который выступает еще более впечатляющим образом. Однако Юрген предупреждает, что сильно лучше "Ливерпуль" стать не сможет.



"Это не несправедливо. Это совершенно нормально для команды, которая в прошлом году показала действительно хороший футбол во множестве матчей и участвовала в финале Лиге Чемпионов, где была лучшей командой в первые 25 минут".



"Где то пространство, чтобы стать лучше? Можно выиграть Лигу Чемпионов, стать третьим, вторым или первым в Премьер-Лиге".



"Так обстоят дела. Вы могли сказать, что нам нужно добавить в стабильности, и мы это сделали. Как этого добиться? Нужно чуть остепениться, вести себя чуть более зрело в различных ситуациях на поле".



"Вообще-то, 27 очков — это выдающееся количество, но есть одна команда, у которой 29 очков и разница мячей +47! Поэтому ты можешь выиграть матч и сразу же начать извиняться за то, что людям пришлось увидеть", — цитирует Клоппа The Independent.