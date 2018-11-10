ФИФА расследует связь "Сити" с "Норшелланном"
ФИФА начала расследование в отношении "Манчестер Сити" из-за связей английского клуба с "Норшелланном" из Дании.
На протяжении всей последней недели чемпионам Премьер-Лиги приходилось отбиваться от нападок журнала Der Spiegel, который обвинил клуб с "Этихад" в систематических нарушениях правил финансового фейр-плей УЕФА.
Свою лепту в это дело внесла и датская газета Politiken, которая в минувший четверг опубликовала материал о том, что в 2016 году "Сити" заключил секретное соглашение с местными "Норшелланном".
По этому соглашению "горожане" получили право по первому требованию забирать лучших африканских талантов из академии "Норшелланна" Right to Dream ("Право на мечту") в период с 2016 по 2020 год.
Фактически речь идет о том, что в отношениях между "Норшелланном" и игроками появилась третья сторона, хотя с 2015 года ФИФА запрещает подобное. Как сообщает BBC, теперь футбольные чиновники собираются тщательно изучить факты, озвученные в датской прессе.
10.11.2018 06:00
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