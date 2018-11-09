Алиссон назвал двух голкиперов, на которых он равняется

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что в стремлении совершенствовать свое мастерство он ориентируется на двух своих конкурентов по позиции.

На "Энфилд" минувшим летом Алиссон переезжал из "Ромы" в статусе самого дорогого голкипера мира. 26-летний бразилец убедительно начал свою английскую карьеру, однако не считает, что достиг идеала.



Желая прибавить еще, Алиссон внимательно изучает игру Яна Облака из "Атлетико" и Марк-Андре Тер Штегена из "Барселоны" и надеется обойти их в заочном противостоянии.



"Мне нравится Облак, я очень внимательно за ним слежу. А также за Тер Штегеном. Они оба великолепны. Есть и другие, но в данный момент эти двое лучше всего себя проявляют".



"Они демонстрируют очень высокий уровень техники, а также очень высокий уровень концентрации. Они поднимают планку среди голкиперов. Это очень здоровая конкуренция, и в конце года мы посмотрим, кто из нас станет лучшим голкипером", — сообщил Алиссон Goal.