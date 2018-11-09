Алиссон назвал двух голкиперов, на которых он равняется

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что в стремлении совершенствовать свое мастерство он ориентируется на двух своих конкурентов по позиции.

На "Энфилд" минувшим летом Алиссон переезжал из "Ромы" в статусе самого дорогого голкипера мира. 26-летний бразилец убедительно начал свою английскую карьеру, однако не считает, что достиг идеала.

Желая прибавить еще, Алиссон внимательно изучает игру Яна Облака из "Атлетико" и Марк-Андре Тер Штегена из "Барселоны" и надеется обойти их в заочном противостоянии.

"Мне нравится Облак, я очень внимательно за ним слежу. А также за Тер Штегеном. Они оба великолепны. Есть и другие, но в данный момент эти двое лучше всего себя проявляют".

"Они демонстрируют очень высокий уровень техники, а также очень высокий уровень концентрации. Они поднимают планку среди голкиперов. Это очень здоровая конкуренция, и в конце года мы посмотрим, кто из нас станет лучшим голкипером", — сообщил Алиссон Goal.



Метки Алиссон, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1072

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Последние комментарии:




  1. algambra 09.11.2018 11:29 # algambra
    интересно почему именно на них!?! Де Хеа вроде самый топ...
    или просто посмотрел цена на трансфермаркт, а среди киперов эти двое самые дорогие, что удивительно

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  2. kolyandr 09.11.2018 11:21 # kolyandr
    а где дыркуа и де гей?

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  3. acorn 09.11.2018 11:17 # acorn
    может все же он рАвняется? Если даже в заголовках ошибки, то дальше даже не хочется читать..

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  4. ma1efikus 09.11.2018 11:15 # ma1efikus
    То есть, он говорит, что находится в топ3 лучших киперов мира и бросает им вызов. Такие комментарии от колбасы стали типичны и после этого идут знатные фэйлы Аля ловрен: ялучшийзащитник.

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  5. danilych89 09.11.2018 11:15 # danilych89
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Алиссон назвал двух голкиперов, на которых он ровняется
    Источник: http://fapl.ru/posts/66523/

    Корень -равн- преимущественно пишется в словах, которые связаны по значению с «равный» («одинаковый»)
    корень -ровн- преимущественно пишется в словах, связанных по значению с «ровный» («гладкий», «прямой»)

    Короче, судя по грамматике Михайло, Алиссон хочет быть таким же гладким и прямым, как Облак и тер Штеген))

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  6. aliabiev 09.11.2018 11:12 # aliabiev
    просто они ногами умеют играть, но лучший по ногами его соотечественник Эдерсон, а вратарь хея. Так что Алиссон равняется просто на крутых киперов, потому что сам просто хороший

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  7. nismo21 09.11.2018 11:08 # nismo21
    Но мы-то знаем, что лучший кипер это Давид Де Хея

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