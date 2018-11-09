Алиссон назвал двух голкиперов, на которых он равняется
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что в стремлении совершенствовать свое мастерство он ориентируется на двух своих конкурентов по позиции.
На "Энфилд" минувшим летом Алиссон переезжал из "Ромы" в статусе самого дорогого голкипера мира. 26-летний бразилец убедительно начал свою английскую карьеру, однако не считает, что достиг идеала.
Желая прибавить еще, Алиссон внимательно изучает игру Яна Облака из "Атлетико" и Марк-Андре Тер Штегена из "Барселоны" и надеется обойти их в заочном противостоянии.
"Мне нравится Облак, я очень внимательно за ним слежу. А также за Тер Штегеном. Они оба великолепны. Есть и другие, но в данный момент эти двое лучше всего себя проявляют".
"Они демонстрируют очень высокий уровень техники, а также очень высокий уровень концентрации. Они поднимают планку среди голкиперов. Это очень здоровая конкуренция, и в конце года мы посмотрим, кто из нас станет лучшим голкипером", — сообщил Алиссон Goal.
09.11.2018 11:00
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Последние комментарии:
интересно почему именно на них!?! Де Хеа вроде самый топ...
или просто посмотрел цена на трансфермаркт, а среди киперов эти двое самые дорогие, что удивительно
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а где дыркуа и де гей?
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может все же он рАвняется? Если даже в заголовках ошибки, то дальше даже не хочется читать..
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То есть, он говорит, что находится в топ3 лучших киперов мира и бросает им вызов. Такие комментарии от колбасы стали типичны и после этого идут знатные фэйлы Аля ловрен: ялучшийзащитник.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Алиссон назвал двух голкиперов, на которых он ровняется
Источник: http://fapl.ru/posts/66523/
Корень -равн- преимущественно пишется в словах, которые связаны по значению с «равный» («одинаковый»)
корень -ровн- преимущественно пишется в словах, связанных по значению с «ровный» («гладкий», «прямой»)
Короче, судя по грамматике Михайло, Алиссон хочет быть таким же гладким и прямым, как Облак и тер Штеген))
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просто они ногами умеют играть, но лучший по ногами его соотечественник Эдерсон, а вратарь хея. Так что Алиссон равняется просто на крутых киперов, потому что сам просто хороший
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Но мы-то знаем, что лучший кипер это Давид Де Хея
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