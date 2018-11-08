Фекир собирается уйти из "Лиона"
Атакующий полузащитник "Лиона" Набиль Фекир намерен подыскать себе клуб после окончания этого сезона.
Минувшим летом Фекир был на пороге перехода в "Ливерпуль", однако в последний момент сделка сорвалась. Предполагается, что "красные" отказались от дорогостоящего приобретения из-за опасений насчет колена Набиля.
Предыдущие проблемы со здоровьем не помешали игроку сборной Франции ярко начать новый сезон, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Например, в сентябре Фекир огорчил "Манчестер Сити", а накануне отличился против "Хоффенхайма" в рамках Лиги Чемпионов.
Как сообщает L'Equipe, надежды "Лиона" на то, что после сорвавшегося трансфера в "Ливерпуль" Набиль заключит новый контракт, не сбылись, и едва ли сбудутся, потому что 25-летний француз по-прежнему настроен уйти на повышение.
По окончании сезона у Фекира останется только 12 месяцев по действующему контракту, что сделает его еще привлекательнее в глазах европейской элиты. Сам Набиль уже вовсю помышляет о том, в каком направлении пойдет его карьера.
Согласно слухам, "Ливерпуль" продолжает следить за успехами Фекира и все еще может вернуться за игроком. Однако большие виды на Набиля с недавних пор имеют "Челси" и "Бавария". Первые могут увидеть во французе перспективную замену для Эдена Азара, вторые — для своих ветеранов Арьена Роббена и Франка Рибери.
08.11.2018 10:00
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Последние комментарии:
отработанный шлак
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Если в Англию придёт то норм струя на лфц
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Слить Лалану и взять его. Ибо от Окса тоже хз чего ждать после его травмы.
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Скорее всего в Италию уедет.
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