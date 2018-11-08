Фекир собирается уйти из "Лиона"

Набиль Фекир Атакующий полузащитник "Лиона" Набиль Фекир намерен подыскать себе клуб после окончания этого сезона.

Минувшим летом Фекир был на пороге перехода в "Ливерпуль", однако в последний момент сделка сорвалась. Предполагается, что "красные" отказались от дорогостоящего приобретения из-за опасений насчет колена Набиля.

Предыдущие проблемы со здоровьем не помешали игроку сборной Франции ярко начать новый сезон, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Например, в сентябре Фекир огорчил "Манчестер Сити", а накануне отличился против "Хоффенхайма" в рамках Лиги Чемпионов.

Как сообщает L'Equipe, надежды "Лиона" на то, что после сорвавшегося трансфера в "Ливерпуль" Набиль заключит новый контракт, не сбылись, и едва ли сбудутся, потому что 25-летний француз по-прежнему настроен уйти на повышение.

По окончании сезона у Фекира останется только 12 месяцев по действующему контракту, что сделает его еще привлекательнее в глазах европейской элиты. Сам Набиль уже вовсю помышляет о том, в каком направлении пойдет его карьера.

Согласно слухам, "Ливерпуль" продолжает следить за успехами Фекира и все еще может вернуться за игроком. Однако большие виды на Набиля с недавних пор имеют "Челси" и "Бавария". Первые могут увидеть во французе перспективную замену для Эдена Азара, вторые — для своих ветеранов Арьена Роббена и Франка Рибери.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.11.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. martingor 08.11.2018 10:56 # martingor
    отработанный шлак

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  2. rap-woiska 08.11.2018 10:23 # rap-woiska
    Если в Англию придёт то норм струя на лфц

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  3. gerrard08 08.11.2018 10:14 # gerrard08
    Слить Лалану и взять его. Ибо от Окса тоже хз чего ждать после его травмы.

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  4. lukach7 08.11.2018 10:02 # lukach7
    Скорее всего в Италию уедет.

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