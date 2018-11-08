Фекир собирается уйти из "Лиона"

Атакующий полузащитник "Лиона" Набиль Фекир намерен подыскать себе клуб после окончания этого сезона.

Минувшим летом Фекир был на пороге перехода в "Ливерпуль", однако в последний момент сделка сорвалась. Предполагается, что "красные" отказались от дорогостоящего приобретения из-за опасений насчет колена Набиля.



Предыдущие проблемы со здоровьем не помешали игроку сборной Франции ярко начать новый сезон, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Например, в сентябре Фекир огорчил "Манчестер Сити", а накануне отличился против "Хоффенхайма" в рамках Лиги Чемпионов.



Как сообщает L'Equipe, надежды "Лиона" на то, что после сорвавшегося трансфера в "Ливерпуль" Набиль заключит новый контракт, не сбылись, и едва ли сбудутся, потому что 25-летний француз по-прежнему настроен уйти на повышение.



По окончании сезона у Фекира останется только 12 месяцев по действующему контракту, что сделает его еще привлекательнее в глазах европейской элиты. Сам Набиль уже вовсю помышляет о том, в каком направлении пойдет его карьера.



Согласно слухам, "Ливерпуль" продолжает следить за успехами Фекира и все еще может вернуться за игроком. Однако большие виды на Набиля с недавних пор имеют "Челси" и "Бавария". Первые могут увидеть во французе перспективную замену для Эдена Азара, вторые — для своих ветеранов Арьена Роббена и Франка Рибери.