Антонио Конте подает в суд на "Челси"
Антонио Конте отказывается идти на мировую с "Челси" и теперь собирается решать вопрос о компенсации за свое увольнение с поста главного тренера в суде.
Напомним, "синие" попрощались с Конте минувшим летом — за год до истечения его контракта. Однако у сторон остались разногласия насчет суммы компенсации.
По слухам, Антонио требует от клуба остаточную стоимость контракта в размере 11.3 миллионов фунтов плюс нанесенный своей карьере ущерб в 8.7 млн. Таким образом, суммарно Конте хочет 20 млн. фунтов в виде компенсации.
"Челси" считает требования итальянца чересчур завышенными, указывая на то, что своими действиями Конте нанес встречный ущерб клубу — например, манерой обращения с нападающим Диего Костой, неявкой на коммерческие мероприятия, опозданиями на пресс-конференции и парковкой не на своем месте на базе в Кобхэме.
Как сообщает Sky Sports, "синие" до последнего пытались урегулировать разногласия с помощью очных переговоров, однако Конте наотрез отказался встречаться с руководством лондонского клуба.
Свои отношения с бывшим работодателем Антонио будет выяснять в суде. В данный момент юристы Конте работают сразу по двум направлениям, намереваясь вызвать "Челси" на трибунал по трудовым вопросам и в Спортивный арбитражный суд (CAS).
07.11.2018 20:00
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в Монако Рыболовлева поставили в стойло, следующий Рома...
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>Конте нанес встречный ущерб клубу
>парковкой не на своем месте на базе в Кобхэме
Источник: http://fapl.ru/posts/66484/
ахахахаха, серьезный ущерб для ущербного клуба))
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> парковкой не на своем месте на базе в Кобхэме
Как он посмел, это же пи*дец, это хуже холокоста. Ущерб клубу просто тотальный!
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Как же у него горит от того как его кикнули )
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Красава
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Ну и гaндон
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Вот же жадный итальшка. И так денег полные карманы, а он продолжает просить ещё.
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все по плану
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"и парковой не на своем месте на базе в Кобхэме."
просто бомжи шарлатаны плять, встречные ущербы)))
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сук, нормально же общались! го раз на раз
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K P A C U B O
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