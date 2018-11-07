Антонио Конте подает в суд на "Челси"

Антонио Конте отказывается идти на мировую с "Челси" и теперь собирается решать вопрос о компенсации за свое увольнение с поста главного тренера в суде.

Напомним, "синие" попрощались с Конте минувшим летом — за год до истечения его контракта. Однако у сторон остались разногласия насчет суммы компенсации.



По слухам, Антонио требует от клуба остаточную стоимость контракта в размере 11.3 миллионов фунтов плюс нанесенный своей карьере ущерб в 8.7 млн. Таким образом, суммарно Конте хочет 20 млн. фунтов в виде компенсации.



"Челси" считает требования итальянца чересчур завышенными, указывая на то, что своими действиями Конте нанес встречный ущерб клубу — например, манерой обращения с нападающим Диего Костой, неявкой на коммерческие мероприятия, опозданиями на пресс-конференции и парковкой не на своем месте на базе в Кобхэме.



Как сообщает Sky Sports, "синие" до последнего пытались урегулировать разногласия с помощью очных переговоров, однако Конте наотрез отказался встречаться с руководством лондонского клуба.



Свои отношения с бывшим работодателем Антонио будет выяснять в суде. В данный момент юристы Конте работают сразу по двум направлениям, намереваясь вызвать "Челси" на трибунал по трудовым вопросам и в Спортивный арбитражный суд (CAS).