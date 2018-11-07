Антонио Конте подает в суд на "Челси"

Антонио Конте Антонио Конте отказывается идти на мировую с "Челси" и теперь собирается решать вопрос о компенсации за свое увольнение с поста главного тренера в суде.

Напомним, "синие" попрощались с Конте минувшим летом — за год до истечения его контракта. Однако у сторон остались разногласия насчет суммы компенсации.

По слухам, Антонио требует от клуба остаточную стоимость контракта в размере 11.3 миллионов фунтов плюс нанесенный своей карьере ущерб в 8.7 млн. Таким образом, суммарно Конте хочет 20 млн. фунтов в виде компенсации.

"Челси" считает требования итальянца чересчур завышенными, указывая на то, что своими действиями Конте нанес встречный ущерб клубу — например, манерой обращения с нападающим Диего Костой, неявкой на коммерческие мероприятия, опозданиями на пресс-конференции и парковкой не на своем месте на базе в Кобхэме.

Как сообщает Sky Sports, "синие" до последнего пытались урегулировать разногласия с помощью очных переговоров, однако Конте наотрез отказался встречаться с руководством лондонского клуба.

Свои отношения с бывшим работодателем Антонио будет выяснять в суде. В данный момент юристы Конте работают сразу по двум направлениям, намереваясь вызвать "Челси" на трибунал по трудовым вопросам и в Спортивный арбитражный суд (CAS).



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 07.11.2018 20:35 # kojan
    в Монако Рыболовлева поставили в стойло, следующий Рома...

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  2. kos9k 07.11.2018 20:25 # kos9k
    >Конте нанес встречный ущерб клубу
    >парковкой не на своем месте на базе в Кобхэме

    Источник: http://fapl.ru/posts/66484/

    ахахахаха, серьезный ущерб для ущербного клуба))

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  3. superglor 07.11.2018 20:25 # superglor
    > парковкой не на своем месте на базе в Кобхэме

    Как он посмел, это же пи*дец, это хуже холокоста. Ущерб клубу просто тотальный!

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  4. chelseafanmd 07.11.2018 20:21 # chelseafanmd
    Как же у него горит от того как его кикнули )

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  5. lexa-arsenal 07.11.2018 20:20 # lexa-arsenal
    Красава

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  6. ganinilyha 07.11.2018 20:16 # ganinilyha
    Ну и гaндон

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  7. ccchelsea 07.11.2018 20:05 # ccchelsea
    Вот же жадный итальшка. И так денег полные карманы, а он продолжает просить ещё.

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  8. chr1s8rown 07.11.2018 20:05 # chr1s8rown
    все по плану

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  9. mancunia-planet 07.11.2018 20:02 # mancunia-planet
    "и парковой не на своем месте на базе в Кобхэме."
    просто бомжи шарлатаны плять, встречные ущербы)))

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  10. monsieurgood 07.11.2018 20:01 # monsieurgood
    сук, нормально же общались! го раз на раз

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  11. electric 07.11.2018 20:01 # electric
    K P A C U B O

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