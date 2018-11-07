Гвардиола заключил свой контракт с "Сити" за девять месяцев до вступления в должность

Очередная публикация журнала Spiegel на основе предоставленных Football Leaks секретных документов гласит, что Хосеп Гвардиола заключил свой контракт с "Манчестер Сити" в октябре 2015 — за девять месяцев до того, как официально занял пост главного тренера на "Этихад".

О грядущем приходе Гвардиолы и расставании с Мануэлем Пеллегрини "горожане" официально объявили 1 февраля 2016 года, а к исполнению своих обязанностей в клубе каталонский специалист приступил 1 июля. Однако судьба Хосепа была предопределена гораздо раньше.



Фактически на будущем Пеллегрини был поставлен крест еще в самом начале сезона 2015/16. То же самое касалось будущего Гвардиолы в "Баварии", хотя мюнхенский клуб объявил о предстоящем уходе Хосепа только 20 декабря.



По информации немецкого журнала, Гвардиола тайно заключил свой контракт с "Сити" в октябре 2015 — за девять месяцев до вступления в должность или за четыре месяца до публичного подтверждения.



Документы Football Leaks также свидетельствуют, что в своем первом сезоне в "Сити" Гвардиоле был гарантировал заработок в 13.5 миллионов фунтов и 16.75 млн. — во втором.