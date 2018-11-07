Гвардиола заключил свой контракт с "Сити" за девять месяцев до вступления в должность

Хосеп Гвардиола Очередная публикация журнала Spiegel на основе предоставленных Football Leaks секретных документов гласит, что Хосеп Гвардиола заключил свой контракт с "Манчестер Сити" в октябре 2015 — за девять месяцев до того, как официально занял пост главного тренера на "Этихад".

О грядущем приходе Гвардиолы и расставании с Мануэлем Пеллегрини "горожане" официально объявили 1 февраля 2016 года, а к исполнению своих обязанностей в клубе каталонский специалист приступил 1 июля. Однако судьба Хосепа была предопределена гораздо раньше.

Фактически на будущем Пеллегрини был поставлен крест еще в самом начале сезона 2015/16. То же самое касалось будущего Гвардиолы в "Баварии", хотя мюнхенский клуб объявил о предстоящем уходе Хосепа только 20 декабря.

По информации немецкого журнала, Гвардиола тайно заключил свой контракт с "Сити" в октябре 2015 — за девять месяцев до вступления в должность или за четыре месяца до публичного подтверждения.

Документы Football Leaks также свидетельствуют, что в своем первом сезоне в "Сити" Гвардиоле был гарантировал заработок в 13.5 миллионов фунтов и 16.75 млн. — во втором.



Метки Бавария, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.11.2018 18:30

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Последние комментарии:




  1. silva77 07.11.2018 19:08 # silva77
    Футбольном мире есть слово MBRB 4Big Team- Означающий M-Манчестер Сити B-Barcelona R-Real Madrid B-Bayern Munchen
    Это Главные топ Команды Европы, так сказать Большая Четверка.

    в Апл у Сити нету конкурентов это понятно, а в этом сезоне обязательно надо взять лч, можно взять и вторым составом

    А Пеп это конечно Лучший не только в мире а Во Все времена

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  2. winnerd 07.11.2018 19:07 # winnerd
    вышвырнуть в Ирландский шип,переименовать в Сассуоло

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  3. ccchelsea 07.11.2018 19:03 # ccchelsea
    В чемпионшип пидарасов.

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  4. mikkiynwa 07.11.2018 19:01 # mikkiynwa
    В чемпионшип этих мразей фальшивых.

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  5. kos9k 07.11.2018 18:57 # kos9k
    в чш этих инфантин

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  6. shakur 07.11.2018 18:56 # shakur
    Надеюсь, Пеп сегодня подписал контракт с Ливерпулем и летом возглавит их

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  7. winnerd 07.11.2018 18:50 # winnerd
    Выкинуть нахуй в Чемпионшип

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  8. superglor 07.11.2018 18:49 # superglor
    Мы купили крутых игроков, выиграли три АПЛ, а Лолерполь до сих пор сосет уже 30 лет. Учитесь!

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  9. slash-lfc 07.11.2018 18:44 # slash-lfc
    Всем понятно, что Шыти мошенники и они обязаны получить наказание в виде уреза очков. -15 минимум заслуживают.

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