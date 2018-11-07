Гвардиола заключил свой контракт с "Сити" за девять месяцев до вступления в должность
Очередная публикация журнала Spiegel на основе предоставленных Football Leaks секретных документов гласит, что Хосеп Гвардиола заключил свой контракт с "Манчестер Сити" в октябре 2015 — за девять месяцев до того, как официально занял пост главного тренера на "Этихад".
О грядущем приходе Гвардиолы и расставании с Мануэлем Пеллегрини "горожане" официально объявили 1 февраля 2016 года, а к исполнению своих обязанностей в клубе каталонский специалист приступил 1 июля. Однако судьба Хосепа была предопределена гораздо раньше.
Фактически на будущем Пеллегрини был поставлен крест еще в самом начале сезона 2015/16. То же самое касалось будущего Гвардиолы в "Баварии", хотя мюнхенский клуб объявил о предстоящем уходе Хосепа только 20 декабря.
По информации немецкого журнала, Гвардиола тайно заключил свой контракт с "Сити" в октябре 2015 — за девять месяцев до вступления в должность или за четыре месяца до публичного подтверждения.
Документы Football Leaks также свидетельствуют, что в своем первом сезоне в "Сити" Гвардиоле был гарантировал заработок в 13.5 миллионов фунтов и 16.75 млн. — во втором.
07.11.2018 18:30
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Футбольном мире есть слово MBRB 4Big Team- Означающий M-Манчестер Сити B-Barcelona R-Real Madrid B-Bayern Munchen
Это Главные топ Команды Европы, так сказать Большая Четверка.
в Апл у Сити нету конкурентов это понятно, а в этом сезоне обязательно надо взять лч, можно взять и вторым составом
А Пеп это конечно Лучший не только в мире а Во Все времена
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вышвырнуть в Ирландский шип,переименовать в Сассуоло
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В чемпионшип пидарасов.
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В чемпионшип этих мразей фальшивых.
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в чш этих инфантин
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Надеюсь, Пеп сегодня подписал контракт с Ливерпулем и летом возглавит их
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Выкинуть нахуй в Чемпионшип
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Мы купили крутых игроков, выиграли три АПЛ, а Лолерполь до сих пор сосет уже 30 лет. Учитесь!
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Всем понятно, что Шыти мошенники и они обязаны получить наказание в виде уреза очков. -15 минимум заслуживают.
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