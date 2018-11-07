Лучший джокер европейского футбола
Джейдон Санчо еще не стал игроком основы дортмундской "Боруссии", но уже приобрел статус самого ценного тинейджера в европейском футболе и в свои 18 лет дебютировал за сборную Англии. Английские топ-клубы уже сейчас готовы вернуть его домой за большие деньги, а Пепу Гвардиоле приходится оправдываться за то, что его клуб отпустил такого талантливого игрока в Германию всего за 8 миллионов фунтов.
Дортмундская "Боруссия" в этом сезоне совершила настоящий прорыв под руководством Люсьена Фавра и готова составить серьезную конкуренцию "Баварии" в борьбе за чемпионский титул. Линия атаки команды выглядит впечатляюще с Пако Алькасером и Марко Ройсом, но отлично проявляют себя и молодые игроки — датчанин Бруун Ларсен, Максимилиан Филипп, Мариус Вольф, марокканский защитник Ахраф Хакими, отдавший три голевые передачи в матче с "Атлетико" в Лиге Чемпионов.
Но внимание английской общественности приковано к "Боруссии" совсем не потому, что она в кои-то веки готова бросить вызов"Баварии" в Бундеслиге и снова стала серьезной силой в Лиге Чемпионов. Все дело в 18-летнем вингере Джейдоне Санчо, который демонстрирует потрясающую эффективность как игрок, выходящий на замену. В последнее время Санчо стал чаще появляться в основе, в частности оформив дубль в матче с "Гертой", но ценность его в этом сезоне измеряется не только забитыми голами, но и результативными передачами, которые Санчо раздает налево и направо.
С приходом Люсьена Фавра, Джейдон Санчо превратился в самого эффективного игрока для выходов на замену — он причастен к 10 голам "Боруссии" в этом сезоне, причем семь из них он организовал, появившись на поле со скамейки. Санчо стал первым английским игроком в пяти лучших лигах Европы, который достиг двузначной цифры в показателях "гол + пас" — совсем недавно к нему присоединился форвард "Борнмута" Каллум Уилсон, но эффективнее Санчо на момент матча с "Гертой" в топ-5 лигах Европы были только Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар, Криштиану Роналду и Николя Пепе из "Лилля".
Впечатляет и то, что выдающуюся игру Санчо демонстрирует не эпизодически, а постоянно — у него была серия из пяти матчей кряду, где он забивал или отдавал голевые передачи, хоть он не был игроком основы, а с учетом Лиги Чемпионов эта серия составляла восемь игр. В этот отрезок попал и матч против "Атлетико", где Санчо помог "Боруссии" довести счет до разгромного.
Когда летом 2017 года Санчо, являвшийся на тот момент чемпионом Мира среди юношей и вице-чемпионом Европы U-17, перешел из "Сити" в "Боруссию", это посчитали странным решением, так как в Манчестере Джейдону предлагали шикарный контракт, а в Дортмунд он уходил на значительно меньший оклад. В тот момент Санчо был в статусе лучшего игрока турнира в Хорватии, где англичане проиграли в финале Испании по пенальти, но Джейдон был отмечен призом Golden Player и вошел в символическую сборную чемпионата. В 17 лет Санчо хотел играть как можно чаще, а в "Сити" не видел для себя такой возможности.
Сейчас же его решение считают прецедентом, которому должны следовать и другие партнеры Санчо по сборной, собравшей массу наград за последние несколько лет. Получить место в основе топ-клуба Премьер-Лиги невероятно сложно, а вот в Бундеслиге Санчо смог проявить себя сразу — здесь его изначально видели игроком основной обоймы.
По иронии судьбы Санчо, уходивший из "Сити" в поисках игрового времени, стал получать в Дортмунде у Фавра лишь 10-15 минут в каждой игре, но этого времени было достаточно, чтобы Санчо проявил себя в качестве суперсаба. Сейчас он уже чаще выходит в основе, но в любой момент Санчо должен быть готов вернуться к роли джокера, так как атака "Боруссии" в этом сезоне выглядит впечатляюще. Пако Алькасер забил семь мячей в пяти матчах чемпионата, Марко Ройс снова демонстрирует игру высочайшего уровня, а есть еще Вольф с Филиппом и Бруун Ларсен, также отменно справляющий с ролью джокера.
Немецкий сайт Transfermarkt, уважаемый источник в деле оценки стоимости футболистов, недавно объявил о пересмотре цены за Санчо, подняв ее с 18 до 40 миллионов фунтов. Таким образом, по рейтингу Transfermarkt англичанин стал самым дорогим 18-летним игроком в мире. "Боруссия" поспешила заключить с Санчо новый контракт до 2022 года, но можно не сомневаться — в нем прописаны отступные на случай, если Санчо захочет вернуться в Англию, так как его агент очень мудро выстраивает карьеру игрока и не связывает его обременительными контрактными обязательствами — иначе Санчо не покинул бы теплое местечко в Манчестере.
Гарет Саутгейт в срочном порядке заиграл Санчо в сборной Англии в октябре, выпустив его на замену в матче с хорватами в Лиге Наций, не потому, что опасался что тот сделает выбор в пользу исторической родины — Тринидада и Тобаго. Он в принципе этой осенью отметил прогресс многих молодых игроков, среди которых Санчо был ярчайшей звездой. Родители Санчо действительно перебрались в Лондон из Тринидада и Тобаго, но сам Джейдон родился и вырос в столице Англии, в районе Камбервелл, а футболом заниматься начал в академии "Уотфорда". В 2015 году за 14-летнего игрока "Манчестер Сити" заплатил 500 000 фунтов, но и там он не задержался.
Сейчас Санчо все еще не основной игрок "Боруссии", но чувствует он себя востребованным и ценным для Люсьена Фавра — дортмундцы часто вытягивают матчи за счет замен, а Санчо в этом компоненте — на вес золота. Сейчас для "Боруссии" прошло время переосмыслить цели на сезон — команда Фавра лидирует в Бундеслиге после 10 туров с отрывом от "Баварии" в четыре очка, и в ближайшую субботу ее ждет испытание, которое может увеличить эту фору — "Боруссия" и "Бавария" встретятся в Дортмунде.
Интересно, что немецкие журналисты раскопали информацию о том, что у "Баварии" был шанс подписать Джейдона Санчо в то же время, когда его агент вышел на "Боруссию", но в Мюнхене его посчитали недостаточно талантливым. Сложно сказать, правда ли это, и каким в реальности был отчет скаутов "Баварии", которые изучали Санчо. Но глядя на те муки, которые испытывает мюнхенский клуб в попытках найти долгосрочную замену Роббену и Рибери, эта информация только добавляет масла в котел проблем, которые разгорелись в стане сильнейшего клуба Германии. Если "Боруссия" сможет обыграть находящегося в кризисе соперника в субботу, можно будет говорить, что менеджмент "Баварии" совершил ошибку, которая, возможно, будет стоить им титула.
"Боруссия" же сорвала джекпот в случае с Санчо, но и Джейдон попал в идеальные условия для роста. Год назад Дортмунд был клубом, в котором давали шанс всем молодым игрокам, так как в какой-то момент стратегия "Боруссии" зашла в тупик, и клуб нуждался в инъекции молодых талантов. Дортмунд — тот город, где есть традиции доверия молодым игрокам, и Санчо понимал это, выбирая этот вариант для продолжения карьеры. Также он видел, что "Боруссия" находится в поисках утерянного статуса главного конкурента "Баварии" и всеми силами будет стремиться к профессиональному росту игроков и команды в целом.
"Боруссия" — не первый клуб Бундеслиги, который обращает внимание на британскую молодежь. Первооткрывателем данного направления стоит назвать "РБ Лейпциг", который уже подписывал шотландца Берка и арендовал в "Эвертоне" Адемолу Лукмана — другого талантливого английского вингера, но уже из сборной U-21. Берк скорее разочаровал, чем реализовал себя в Бундеслиге, но его удалось выгодно продать в "Вест Бромвич", а Лукмана "Лейпциг" очень хотел купить на постоянной основе, но "Эвертон" посчитал, что такой игрок нужен самим "ирискам".
В любом случае направление, заданное Санчо вполне может стать проторенной дорожкой для других английских юниоров. Сложно себе представить, чтобы уже в 18 лет он смог стать игроком основной обоймы в "Манчестер Сити" и забивать в Лиге Чемпионов в ворота "Атлетико". Его товарищ по сборной U-17 Фил Фоден сейчас потихоньку подбирается к этому статусу, но играет в основном в малозначимых для "Сити" матчах, тогда как Санчо уже сейчас — одна из звезд Бундеслиги и Лиги Чемпионов. Игра в случае с его переходом в Бундеслигу определенно стоила свеч, и уже сейчас этот шаг юного игрока и его агента можно признать очень мудрым.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
07.11.2018 06:00
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хотел написать про портовых обрыганов какую нибудь гадость, но вспомнил что вчера они отсосали звезде, просто е6анашки бесхарактерные
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джейдон санчо, рис нельсон, ходжсон обои, фил фоден, эмиль смит роу.
у Англичан внатуре топовый молодняк
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Там и Башуачичи божил и Мхитарян
Не показатель кароче
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Топы Англы подрастают
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