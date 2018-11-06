"Манчестер Сити" близок к покупке клуба из Китая

В семействе дочерних клубов "Манчестер Сити" ожидается пополнение. Под знамена City Football Group должен вступить представитель Суперлиги Китая.

В данный момент среди клубов, имеющих родственные связи с чемпионами Премьер-Лиги, значатся "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Атлетико Торке" из Уругвая, "Жирона" из Испании и "Йокогама Ф. Маринос" из Японии.



По информации Daily Mail, в данный момент владельцы "горожан" из Абу-Даби находятся в завершающей стадии переговоров о приобретении китайского клуба. Ожидается, что сделка будет заключена до конца календарного года.



Название клуба, о котором идет речь, не разглашается, однако предполагается, что этот клуб будет из города Чэнду. С помощью данного приобретения City Football Group надеется повысить узнаваемость своего бренда в глобальном масштабе.