Джака: "Арсенал" заслуживает места в топ-4"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака убежден, что его команда достаточно хороша, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Ничья 1:1 против "Ливерпуля" в субботу позволила "канонирам" продлить свою беспроигрышную серию до 14 матчей с учетом всех соревнований. В этом сезоне Премьер-Лиги "Арсенал" набрал уже восемь очков, уступая по ходу своих поединков, и такая сила характера убеждает Джаку в том, что его команда заслуживает места в топ-4.



"Мы знали, что не проиграем этот матч, потому что мы был так хороши, и мы снова показали свой характер. Если вы видели матч, то могли убедиться, что мы заслуживаем места в топ-4".



"В последние недели, в последний месяц изменилось много мелких деталей. У этой команда сильный характер. Уступая 0:1 "Ливерпулю", мы смогли отыграться, и подобное происходит не в первый раз".



"Тренер хорошо нас подготовил. В каждом матче мы знаем, что должны делать. Мы тщательно изучаем соперников, изучаем, в чем они хороши, а в чем — нет. Не всегда бывает легко отыгрываться с 0:1, но, как я уже сказал, мы проявили характер".



"Мы знаем, что прошлый год не был лучшим для "Арсенала", для игроков. Ноя не хочу говорить о прошлом годе, я хочу говорить о том, что происходит прямо сейчас, а прямо сейчас мы не проигрываем уже 14 матчей. Нужно продолжать в том же духе, работая над деталями".



"Конечно, тренер важен для нас. Он помогает нам — не только мне, но и всем игрокам, уделяя внимания деталям и тактическим нюансам. Вы можете видеть это на поле. Мысленно он всегда с нами на поле, направляя нас в правильном направлении. Мне это тоже нравится", — цитирует Джаку Daily Mirror.