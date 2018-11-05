Гомес видит в "Арсенале" реального претендента на титул
Ничья 1:1 на "Эмирейтс" убедила защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса в том, что в этом сезоне "Арсенал" непременно поспорит за чемпионский титул Премьер-Лиги.
На старте сезона "канониры" проиграли "Манчестер Сити" и "Челси", да и вообще сильно уступали по уровню игры фаворитам сезона. Однако со временем подопечные Унаи Эмери стали прибавлять и сейчас вот уже 14 матчей кряду во всех турнирах не знают поражений.
14-м в этом ряду стала ничья против "Ливерпуля" в субботу. "Арсенал" не побоялся сыграть в открытый футбол, и это произвело впечатление на Гомеса.
"Арсенал" определенно поучаствует в чемпионской гонке. У них хорошая команда, они продемонстрировали это с помощью своей серии. У них есть все инструменты, чтобы побороться за титул".
"Они играли в достаточно хороший футбол, и по ходу матча были отрезки, когда нам было тяжело, и мы были вынуждены обороняться. Это признак хорошей команды, потому что немногие могут делать подобное против нас и заставлять нас подобное испытывать. Они определенно будут среди претендентов".
"Мы расстроены, что не отстояли ворота на замке и не взяли все три очка. Мы имели ряд моментов, и нам не повезло, а один гол отменили, но мы набрали очко и движемся дальше", — цитирует Гомеса Liverpool Echo.
05.11.2018 10:00
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Всего лишь соблёл правила этикета. Мы то все понимаем.
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Колбаса отскочила, а этот говорит расстроены.
Типичная колбаса!
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Каждый матч важен. Без передышки в этом сезоне.
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Всё верно
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