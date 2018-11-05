Гомес видит в "Арсенале" реального претендента на титул

Джо Гомес Ничья 1:1 на "Эмирейтс" убедила защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса в том, что в этом сезоне "Арсенал" непременно поспорит за чемпионский титул Премьер-Лиги.

На старте сезона "канониры" проиграли "Манчестер Сити" и "Челси", да и вообще сильно уступали по уровню игры фаворитам сезона. Однако со временем подопечные Унаи Эмери стали прибавлять и сейчас вот уже 14 матчей кряду во всех турнирах не знают поражений.

14-м в этом ряду стала ничья против "Ливерпуля" в субботу. "Арсенал" не побоялся сыграть в открытый футбол, и это произвело впечатление на Гомеса.

"Арсенал" определенно поучаствует в чемпионской гонке. У них хорошая команда, они продемонстрировали это с помощью своей серии. У них есть все инструменты, чтобы побороться за титул".

"Они играли в достаточно хороший футбол, и по ходу матча были отрезки, когда нам было тяжело, и мы были вынуждены обороняться. Это признак хорошей команды, потому что немногие могут делать подобное против нас и заставлять нас подобное испытывать. Они определенно будут среди претендентов".

"Мы расстроены, что не отстояли ворота на замке и не взяли все три очка. Мы имели ряд моментов, и нам не повезло, а один гол отменили, но мы набрали очко и движемся дальше", — цитирует Гомеса Liverpool Echo.



Метки Арсенал, Гомес, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2018 10:00

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  1. electric 05.11.2018 11:05 # electric
    Всего лишь соблёл правила этикета. Мы то все понимаем.

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  2. gunars 05.11.2018 10:30 # gunars
    Колбаса отскочила, а этот говорит расстроены.
    Типичная колбаса!

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  3. boavista 05.11.2018 10:23 # boavista
    Каждый матч важен. Без передышки в этом сезоне.

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  4. chebrec 05.11.2018 10:20 # chebrec
    Всё верно

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