Гомес видит в "Арсенале" реального претендента на титул

Ничья 1:1 на "Эмирейтс" убедила защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса в том, что в этом сезоне "Арсенал" непременно поспорит за чемпионский титул Премьер-Лиги.

На старте сезона "канониры" проиграли "Манчестер Сити" и "Челси", да и вообще сильно уступали по уровню игры фаворитам сезона. Однако со временем подопечные Унаи Эмери стали прибавлять и сейчас вот уже 14 матчей кряду во всех турнирах не знают поражений.



14-м в этом ряду стала ничья против "Ливерпуля" в субботу. "Арсенал" не побоялся сыграть в открытый футбол, и это произвело впечатление на Гомеса.



"Арсенал" определенно поучаствует в чемпионской гонке. У них хорошая команда, они продемонстрировали это с помощью своей серии. У них есть все инструменты, чтобы побороться за титул".



"Они играли в достаточно хороший футбол, и по ходу матча были отрезки, когда нам было тяжело, и мы были вынуждены обороняться. Это признак хорошей команды, потому что немногие могут делать подобное против нас и заставлять нас подобное испытывать. Они определенно будут среди претендентов".



"Мы расстроены, что не отстояли ворота на замке и не взяли все три очка. Мы имели ряд моментов, и нам не повезло, а один гол отменили, но мы набрали очко и движемся дальше", — цитирует Гомеса Liverpool Echo.