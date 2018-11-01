Фабрегас сможет остаться в "Челси" только со значительным понижением зарплаты

Полузащитнику Сеску Фабрегасу придется пойти на серьезное понижение зарплаты, чтобы продлить свое пребывание в "Челси".

В этом сезоне Премьер-Лиги Фабрегас еще не выходил в стартовом составе команды Маурицио Сарри, однако в прошлом месяце Сеск заявил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и хотел бы продлить свой контракт, истекающий следующим летом.



По информации Evening Standard, клуб пока не обращался к 31-летнему испанцу насчет продления сотрудничества, и этого точно не произойдет до Нового года.



Главной проблемой к новой сделке может стать денежный вопрос. Дело в том, что сейчас Сеск является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси", зарабатывая около 160 тысяч фунтов в неделю.



Учитывая возраст Фабрегаса и его снизившееся влияние на команду, Сеску придется пойти на серьезные уступки в плане зарплаты, чтобы задержаться на "Стэмфорд Бридж". Готов ли экс-капитан "Арсенала" к этому, станет видно уже в следующему году.



Одновременно уже с января Фабрегас сможет начать переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа. Это позволит Сеску сопоставить условия, которые ему предлагают за пределами Англии, с условиями, на которых его готов сохранить "Челси".