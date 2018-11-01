Усман Дембеле доступен для трансфера в январе

"Барселона" выразила готовность выслушать предложения насчет вингера Усмана Дембеле, который может заинтересовать клубы Премьер-Лиги.

В августе 2017 "Барселона" сотрясла трансферный рынок, заплатив дортмундской "Боруссии" 105 миллионов евро (93 млн. фунтов) за Дембеле и еще 40 млн. евро (35 млн. фунтов) предусмотрев в виде бонусов.



Помимо упадка формы и высокой конкуренции, в своем дебютном сезоне на "Ноу Камп" Усман столкнулся с травмами и в результате сыграл лишь 23 матча, забив четыре гола.



С началом нового сезона игра Дембеле если и улучшилась, то незначительно. 21-летний француз отметился лишь восемью появлениями в стартовом составе и только однажды смог провести на поле все 90 минут.



Как стало известно Goal, "Барселона" не собирается удерживать Дембеле и с радостью его отпустит в январе, если сможет отбить большую часть своих инвестиций в игрока.



Учитывая стоимость Дембеле, позволить его себе могут лишь избранные клубы, включая представителей Премьер-Лиги. Известно, что в прошлом Усманом интересовался "Ливерпуль".