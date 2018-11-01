Усман Дембеле доступен для трансфера в январе

Усман Дембеле "Барселона" выразила готовность выслушать предложения насчет вингера Усмана Дембеле, который может заинтересовать клубы Премьер-Лиги.

В августе 2017 "Барселона" сотрясла трансферный рынок, заплатив дортмундской "Боруссии" 105 миллионов евро (93 млн. фунтов) за Дембеле и еще 40 млн. евро (35 млн. фунтов) предусмотрев в виде бонусов.

Помимо упадка формы и высокой конкуренции, в своем дебютном сезоне на "Ноу Камп" Усман столкнулся с травмами и в результате сыграл лишь 23 матча, забив четыре гола.

С началом нового сезона игра Дембеле если и улучшилась, то незначительно. 21-летний француз отметился лишь восемью появлениями в стартовом составе и только однажды смог провести на поле все 90 минут.

Как стало известно Goal, "Барселона" не собирается удерживать Дембеле и с радостью его отпустит в январе, если сможет отбить большую часть своих инвестиций в игрока.

Учитывая стоимость Дембеле, позволить его себе могут лишь избранные клубы, включая представителей Премьер-Лиги. Известно, что в прошлом Усманом интересовался "Ливерпуль".



Метки Барселона, Дембеле

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1203

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dallaslp 01.11.2018 09:51 # dallaslp
    Не только лишь все. Мало кто может это сделать.

    (ответить)

  2. aliabiev 01.11.2018 09:23 # aliabiev
    В МЮ!
    французы затащат сезон

    (ответить)

  3. kolyandr 01.11.2018 09:03 # kolyandr
    в лфк точно не пойдет, клоппу проще взять кефира который будет рвать и метать нежели этот леньтяй

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: