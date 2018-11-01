Усман Дембеле доступен для трансфера в январе
"Барселона" выразила готовность выслушать предложения насчет вингера Усмана Дембеле, который может заинтересовать клубы Премьер-Лиги.
В августе 2017 "Барселона" сотрясла трансферный рынок, заплатив дортмундской "Боруссии" 105 миллионов евро (93 млн. фунтов) за Дембеле и еще 40 млн. евро (35 млн. фунтов) предусмотрев в виде бонусов.
Помимо упадка формы и высокой конкуренции, в своем дебютном сезоне на "Ноу Камп" Усман столкнулся с травмами и в результате сыграл лишь 23 матча, забив четыре гола.
С началом нового сезона игра Дембеле если и улучшилась, то незначительно. 21-летний француз отметился лишь восемью появлениями в стартовом составе и только однажды смог провести на поле все 90 минут.
Как стало известно Goal, "Барселона" не собирается удерживать Дембеле и с радостью его отпустит в январе, если сможет отбить большую часть своих инвестиций в игрока.
Учитывая стоимость Дембеле, позволить его себе могут лишь избранные клубы, включая представителей Премьер-Лиги. Известно, что в прошлом Усманом интересовался "Ливерпуль".
01.11.2018 09:00
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Не только лишь все. Мало кто может это сделать.
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В МЮ!
французы затащат сезон
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в лфк точно не пойдет, клоппу проще взять кефира который будет рвать и метать нежели этот леньтяй
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