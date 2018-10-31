Хуан Мата заинтересовал "Ювентус"

"Ювентус" заинтересован в услугах полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты и готов сесть за стол переговоров с игроком уже в январе.

Как известно, Мата приближается к заключительными шести месяцам по своему действующему контракту. Это означает, что уже после Нового года Хуан сможет вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "красных дьяволов".



Ранее в октябре пресса сообщала, что главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет заключить новую сделку с Матой, считая того очень ценным игроком для раздевалки. Однако на футбольном поле Хуан не столь полезен для команды, и потому руководство не спешит поднимать вопрос о продлении сотрудничества.



Все может сложиться так, что по окончании сезона 30-летний испанец покинет "Олд Траффорд" безо всякой компенсации. Эта ситуация привлекла внимание чемпионов Серии А, которые стали экспертами в подписании свободных агентов в последние годы.



Как сообщает Evening Standard, сам Мата считает себя слишком молодым для отъезда в МЛС или Китай, а вариант с итальянской Серией А, где играют в менее динамичный футбол, нежели в Премьер-Лиге, может показаться ему очень привлекательным.