Хуан Мата заинтересовал "Ювентус"

Хуан Мата "Ювентус" заинтересован в услугах полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты и готов сесть за стол переговоров с игроком уже в январе.

Как известно, Мата приближается к заключительными шести месяцам по своему действующему контракту. Это означает, что уже после Нового года Хуан сможет вести переговоры с зарубежными клубами, не спрашивая на то разрешения у "красных дьяволов".

Ранее в октябре пресса сообщала, что главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет заключить новую сделку с Матой, считая того очень ценным игроком для раздевалки. Однако на футбольном поле Хуан не столь полезен для команды, и потому руководство не спешит поднимать вопрос о продлении сотрудничества.

Все может сложиться так, что по окончании сезона 30-летний испанец покинет "Олд Траффорд" безо всякой компенсации. Эта ситуация привлекла внимание чемпионов Серии А, которые стали экспертами в подписании свободных агентов в последние годы.

Как сообщает Evening Standard, сам Мата считает себя слишком молодым для отъезда в МЛС или Китай, а вариант с итальянской Серией А, где играют в менее динамичный футбол, нежели в Премьер-Лиге, может показаться ему очень привлекательным.



Метки Манчестер Юнайтед, Мата, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2018 16:00

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  1. mancunia-planet 31.10.2018 16:28 # mancunia-planet
    Маур, аут!

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  2. chebrec 31.10.2018 16:17 # chebrec
    Всё что нужно знать о Ювентусе

    Все может сложиться так, что по окончании сезона 30-летний испанец покинет "Олд Траффорд" безо всякой компенсации. Эта ситуация привлекла внимание чемпионов Серии А, которые стали экспертами в подписании свободных агентов в последние годы.

    Источник: http://fapl.ru/posts/66310/

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  3. danny949494 31.10.2018 16:06 # danny949494
    Ему уже 30. Офигеть!

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