"Ливерпуль" разгромил "Кардифф", но впервые за восемь месяцев пропустил дома

Ливерпуль Первый пропущенный с 24 февраля гол дома не помешал "Ливерпулю" отпраздновать уверенную победу над "Кардиффом" со счетом 4:1.

После разгрома над "Црвеной Звездой" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" появились Деян Ловрен, Альберто Морено и Адам Лаллана, заменив Джо Гомеса, Энди Робертсона и Джердана Шакири. Фабиньо сохранил место в команде.

Относительно первой победы в сезоне наставник "ласточек" Нил Уорнок поменял лишь травмированного Харри Артера, вместо которого вышел Джуниор Хойлетт.

Матч начался в невысоком темпе, однако первый же опасный момент обернулся голом. На 10-й минуте защитники "Кардиффа" два раза подряд блокировали удары из пределов своей штрафной площадки, однако в третий раз мяч отскочил Мохамеду Салаху, и тот с близкого расстояния поразил угол ворот — 1:0.

Спустя три минуты хозяева едва не удвоили счет. Салах забросил мяч в чужую штрафную, где задержался Виргил Ван Дейк, а голландец выиграл борьбу на втором этаже и головой пробил в штангу.

За весь первый тайм "Кардифф" вообще ничего не показал. "Ливерпулю" было комфортно — вероятно, даже слишком, из-за чего "красные" расслабились, но их превосходство все равно не вызывало никаких вопросов.

Вспышка случилась лишь на последнем мгновении перед уходом команд на перерыв. Лаллана наносил удар головой, и быть бы голу, если бы не оказавшийся на линии ворот защитник гостей Шон Моррисон.

С началом второго тайма хозяева оживились, однако "Кардифф" не давал сопернику свободного пространства и не желал пропускать второй гол. Поэтому уже на 61-й минуте Юрген Клопп отважился на первую замену, выпустив Шакири.

А на 61-й минуте второй гол все-таки случился, правда, без участия Шакири. Защитники вытеснили Садио Мане за пределы своей штрафной, однако сенегалец предпринял вторую попытку пробиться через частокол ног, коршуном налетев на отскочивший мяч и хлестко пробив низом — 2:0.

А на 77-й минуте произошло нечто несовершенно неожиданное. "Ласточки" провели свою первую атаку за матч и забили! Хойлетт выполнил прострел с правого фланга, случился рикошет от Ван Дейка, и Каллум Патерсон на ближней штанге подправил мяч в ворота — 2:1.

"Кардифф" оживился, словно почувствовав, что этот безнадежный матч еще можно спасти, однако на 84-й минуте все было кончено. Салах вложил мяч в ногу Шакири, который технично убрал защитника в сторону и поразил ворота из центра штрафной — 3:1.

Пока гости приходили в себя, "красные" оформили еще один гол, проведя быструю контратаку. После передачи Салаха Мане подсек мяч перед голкипером — 4:1.

Если бы гол "Кардиффа" не случился, это была бы скучная и предсказуемая победа, а так в игре появилась некоторая изюминка, пробудив задремавших под конец зрителей. "Ливерпуль" впервые за восемь последних месяцев пропустил дома в рамках Премьер-Лиги, но это едва ли сильно расстроит Клоппа.

"Ливерпуль" — "Кардифф". Отчет о матче



Метки Кардифф, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2018 18:55

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 27.10.2018 20:33 # ccchelsea
    Ну что? Сравняет Лестер?

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  2. ssa 27.10.2018 20:32 # ssa
    Роналду только что красоту положил

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  3. rap-woiska 27.10.2018 20:30 # rap-woiska
    норм Роналда воткнул

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  4. ccchelsea 27.10.2018 20:30 # ccchelsea
    Роналду просто зверь. Просто лучший.

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  5. hammersmith 27.10.2018 20:27 # hammersmith
    даунидзы с лфксру уже определили, что в пропущенном голе виноват Фабиньо, мда

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  6. skychnie-oboi 27.10.2018 20:27 # skychnie-oboi
    Вы продали Коута - теперь ливерка середняк в котором некому играть(с)Получай с пыра в ебасосину мразь!!

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  7. mikkiynwa 27.10.2018 20:26 # mikkiynwa
    1. Ливерпуль.



    Все остальные хуесосы сосут хуй.

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  8. kos9k 27.10.2018 20:23 # kos9k
    ссаный ловрен персонально опекал игрока, который в последствии забил гол, но его даже против покерят поставят в основу, сука хорватская 6лять
    по игре-кардифф хорошо держался до забитого гола, но потом отхватили сполна) жду гомеса, шакири и фаба в основе, клопп-топ!

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  9. al-faarabi 27.10.2018 20:22 # al-faarabi
    пусть пока радуются, этого будет не хватать им после матча с Арсеналом

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  10. skychnie-oboi 27.10.2018 20:19 # skychnie-oboi
    Первые в АПЛ - первые в ЛЧ.
    Вот он уровень Топарей.

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  11. liverpool1892est 27.10.2018 20:16 # liverpool1892est
    Молодцы

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  12. sausage 27.10.2018 20:12 # sausage
    Во время матча Египетской лиги на табло стадиона транслировалась игра "Ливерпуля" с "Кардиффом" в рамках 10-го тура АПЛ)))

    Сук, Салаха в президенты!

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  13. ssa 27.10.2018 20:09 # ssa
    Ноубл, красная

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  14. mancityman 27.10.2018 20:02 # mancityman
    ливерка= говно
    не долго вы будуте на 1 месте, но до понедельника наслаждайтесь опущенцы.

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  15. keita 27.10.2018 20:01 # keita
    Это ж на сколько топовой должна быть команда, чтобы её болельщики расстраивались из-за пропущенного мяча. Абсолютно другой уровень. Скоро другие клубы АПЛ будут гордиться голом в ворота великого Ливерпуля, ибо победить этот монстр невозможно.

    Авэ Клопп

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  16. jesus33 27.10.2018 19:52 # jesus33
    На спортсе столько портовых шлюх повылазило.Где-то до зимы придётся терпеть этих тараканов.

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  17. only--liverpool 27.10.2018 19:45 # only--liverpool
    Николай Кулемин хоккеист сборной России и хуйло-team судится в Канаде: "В России не соблюдают прав человека.Я считаю Канаду своим домом. Мои дети заслуживают возможности жить в свободной демократической стране".

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  18. frisby 27.10.2018 19:34 # frisby
    8 месяцев.. Петушок дырявый KOJAN - приходи расскажи нам про свою помойку с 10 места..клуп великих гавноглатателей срущих друг другу в бутсы.

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  19. ssa 27.10.2018 19:34 # ssa
    шпоры в понедельник катают с мс и через день на второй в КАЛе, а мс через два на третий, непорядок

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  20. rap-woiska 27.10.2018 19:33 # rap-woiska
    тем временем манчестерская параша на второй строчке, ору

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