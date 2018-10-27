"Ливерпуль" разгромил "Кардифф", но впервые за восемь месяцев пропустил дома
Первый пропущенный с 24 февраля гол дома не помешал "Ливерпулю" отпраздновать уверенную победу над "Кардиффом" со счетом 4:1.
После разгрома над "Црвеной Звездой" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" появились Деян Ловрен, Альберто Морено и Адам Лаллана, заменив Джо Гомеса, Энди Робертсона и Джердана Шакири. Фабиньо сохранил место в команде.
Относительно первой победы в сезоне наставник "ласточек" Нил Уорнок поменял лишь травмированного Харри Артера, вместо которого вышел Джуниор Хойлетт.
Матч начался в невысоком темпе, однако первый же опасный момент обернулся голом. На 10-й минуте защитники "Кардиффа" два раза подряд блокировали удары из пределов своей штрафной площадки, однако в третий раз мяч отскочил Мохамеду Салаху, и тот с близкого расстояния поразил угол ворот — 1:0.
Спустя три минуты хозяева едва не удвоили счет. Салах забросил мяч в чужую штрафную, где задержался Виргил Ван Дейк, а голландец выиграл борьбу на втором этаже и головой пробил в штангу.
За весь первый тайм "Кардифф" вообще ничего не показал. "Ливерпулю" было комфортно — вероятно, даже слишком, из-за чего "красные" расслабились, но их превосходство все равно не вызывало никаких вопросов.
Вспышка случилась лишь на последнем мгновении перед уходом команд на перерыв. Лаллана наносил удар головой, и быть бы голу, если бы не оказавшийся на линии ворот защитник гостей Шон Моррисон.
С началом второго тайма хозяева оживились, однако "Кардифф" не давал сопернику свободного пространства и не желал пропускать второй гол. Поэтому уже на 61-й минуте Юрген Клопп отважился на первую замену, выпустив Шакири.
А на 61-й минуте второй гол все-таки случился, правда, без участия Шакири. Защитники вытеснили Садио Мане за пределы своей штрафной, однако сенегалец предпринял вторую попытку пробиться через частокол ног, коршуном налетев на отскочивший мяч и хлестко пробив низом — 2:0.
А на 77-й минуте произошло нечто несовершенно неожиданное. "Ласточки" провели свою первую атаку за матч и забили! Хойлетт выполнил прострел с правого фланга, случился рикошет от Ван Дейка, и Каллум Патерсон на ближней штанге подправил мяч в ворота — 2:1.
"Кардифф" оживился, словно почувствовав, что этот безнадежный матч еще можно спасти, однако на 84-й минуте все было кончено. Салах вложил мяч в ногу Шакири, который технично убрал защитника в сторону и поразил ворота из центра штрафной — 3:1.
Пока гости приходили в себя, "красные" оформили еще один гол, проведя быструю контратаку. После передачи Салаха Мане подсек мяч перед голкипером — 4:1.
Если бы гол "Кардиффа" не случился, это была бы скучная и предсказуемая победа, а так в игре появилась некоторая изюминка, пробудив задремавших под конец зрителей. "Ливерпуль" впервые за восемь последних месяцев пропустил дома в рамках Премьер-Лиги, но это едва ли сильно расстроит Клоппа.
"Ливерпуль" — "Кардифф". Отчет о матче
27.10.2018 18:55
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Последние комментарии:
Ну что? Сравняет Лестер?
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Роналду только что красоту положил
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норм Роналда воткнул
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Роналду просто зверь. Просто лучший.
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даунидзы с лфксру уже определили, что в пропущенном голе виноват Фабиньо, мда
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Вы продали Коута - теперь ливерка середняк в котором некому играть(с)Получай с пыра в ебасосину мразь!!
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1. Ливерпуль.
Все остальные хуесосы сосут хуй.
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ссаный ловрен персонально опекал игрока, который в последствии забил гол, но его даже против покерят поставят в основу, сука хорватская 6лять
по игре-кардифф хорошо держался до забитого гола, но потом отхватили сполна) жду гомеса, шакири и фаба в основе, клопп-топ!
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пусть пока радуются, этого будет не хватать им после матча с Арсеналом
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Первые в АПЛ - первые в ЛЧ.
Вот он уровень Топарей.
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Молодцы
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Во время матча Египетской лиги на табло стадиона транслировалась игра "Ливерпуля" с "Кардиффом" в рамках 10-го тура АПЛ)))
Сук, Салаха в президенты!
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Ноубл, красная
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ливерка= говно
не долго вы будуте на 1 месте, но до понедельника наслаждайтесь опущенцы.
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Это ж на сколько топовой должна быть команда, чтобы её болельщики расстраивались из-за пропущенного мяча. Абсолютно другой уровень. Скоро другие клубы АПЛ будут гордиться голом в ворота великого Ливерпуля, ибо победить этот монстр невозможно.
Авэ Клопп
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На спортсе столько портовых шлюх повылазило.Где-то до зимы придётся терпеть этих тараканов.
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Николай Кулемин хоккеист сборной России и хуйло-team судится в Канаде: "В России не соблюдают прав человека.Я считаю Канаду своим домом. Мои дети заслуживают возможности жить в свободной демократической стране".
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8 месяцев.. Петушок дырявый KOJAN - приходи расскажи нам про свою помойку с 10 места..клуп великих гавноглатателей срущих друг другу в бутсы.
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шпоры в понедельник катают с мс и через день на второй в КАЛе, а мс через два на третий, непорядок
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тем временем манчестерская параша на второй строчке, ору
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