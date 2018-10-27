"Ливерпуль" разгромил "Кардифф", но впервые за восемь месяцев пропустил дома

Первый пропущенный с 24 февраля гол дома не помешал "Ливерпулю" отпраздновать уверенную победу над "Кардиффом" со счетом 4:1.

После разгрома над "Црвеной Звездой" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "красных" появились Деян Ловрен, Альберто Морено и Адам Лаллана, заменив Джо Гомеса, Энди Робертсона и Джердана Шакири. Фабиньо сохранил место в команде.



Относительно первой победы в сезоне наставник "ласточек" Нил Уорнок поменял лишь травмированного Харри Артера, вместо которого вышел Джуниор Хойлетт.



Матч начался в невысоком темпе, однако первый же опасный момент обернулся голом. На 10-й минуте защитники "Кардиффа" два раза подряд блокировали удары из пределов своей штрафной площадки, однако в третий раз мяч отскочил Мохамеду Салаху, и тот с близкого расстояния поразил угол ворот — 1:0.



Спустя три минуты хозяева едва не удвоили счет. Салах забросил мяч в чужую штрафную, где задержался Виргил Ван Дейк, а голландец выиграл борьбу на втором этаже и головой пробил в штангу.



За весь первый тайм "Кардифф" вообще ничего не показал. "Ливерпулю" было комфортно — вероятно, даже слишком, из-за чего "красные" расслабились, но их превосходство все равно не вызывало никаких вопросов.



Вспышка случилась лишь на последнем мгновении перед уходом команд на перерыв. Лаллана наносил удар головой, и быть бы голу, если бы не оказавшийся на линии ворот защитник гостей Шон Моррисон.



С началом второго тайма хозяева оживились, однако "Кардифф" не давал сопернику свободного пространства и не желал пропускать второй гол. Поэтому уже на 61-й минуте Юрген Клопп отважился на первую замену, выпустив Шакири.



А на 61-й минуте второй гол все-таки случился, правда, без участия Шакири. Защитники вытеснили Садио Мане за пределы своей штрафной, однако сенегалец предпринял вторую попытку пробиться через частокол ног, коршуном налетев на отскочивший мяч и хлестко пробив низом — 2:0.



А на 77-й минуте произошло нечто несовершенно неожиданное. "Ласточки" провели свою первую атаку за матч и забили! Хойлетт выполнил прострел с правого фланга, случился рикошет от Ван Дейка, и Каллум Патерсон на ближней штанге подправил мяч в ворота — 2:1.



"Кардифф" оживился, словно почувствовав, что этот безнадежный матч еще можно спасти, однако на 84-й минуте все было кончено. Салах вложил мяч в ногу Шакири, который технично убрал защитника в сторону и поразил ворота из центра штрафной — 3:1.



Пока гости приходили в себя, "красные" оформили еще один гол, проведя быструю контратаку. После передачи Салаха Мане подсек мяч перед голкипером — 4:1.



Если бы гол "Кардиффа" не случился, это была бы скучная и предсказуемая победа, а так в игре появилась некоторая изюминка, пробудив задремавших под конец зрителей. "Ливерпуль" впервые за восемь последних месяцев пропустил дома в рамках Премьер-Лиги, но это едва ли сильно расстроит Клоппа.



"Ливерпуль" — "Кардифф". Отчет о матче