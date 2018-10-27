Клопп: "26 очков после 10 матчей — исключительный результат"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды против "Кардиффа" и назвал "исключительным" количество очко у мерсисайдцев после 10 матчей в Премьер-Лиге.

Дубль Садио Мане и голы Мохамеда Салаха с Джерданом Шакири обеспечили "красным" победу 4:1 над "Кардиффом" — их восьмую победу в новом сезоне Премьер-Лиги.



Вместе с тем "Ливерпуль" впервые пропустил дома в рамках Премьер-Лиги с февраля, однако это никак не портит впечатление Клоппа от начала сезона.



"Мы действительно хорошо начали матч — так, как и следовало. Мы играли в хороший футбол и заставляли соперника бегать без мяча. Их тактика по персональной опеке толком не работала, и мы могли пасовать мяч, где хочется".



"Затем наша игра слегка потускнела, и мы не обладали 100-процентной концентрацией, однако мы играли в среду и снова сегодня, что всегда бывает немного сложно".



"Парни очень расстроены пропущенным голом. Но однажды это должно было произойти. В том эпизоде мы были немного неряшливы, потеряв мяч здесь, потеряв мяч там. "Кардифф" не чувствовал себя обреченным при счете 1:0 и 2:0, потому что они знали, что какой-нибудь стандарт может подарить им возможность вернуться в игру".



"Однако они не вернулись в игру, потому что мы сняли все вопросы двумя удивительными голами. Мы счастливы: 26 очков после 10 матчей — это исключительный результат", — сообщил Клопп Sky Sports.