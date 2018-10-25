Пол Инс обрушился с критикой на Лукаку и Моуриньо

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс обрушился с жесточайшей критикой на нападающего Ромелу Лукаку и главного тренера Жозе Моуриньо.

Против "Ювентуса" в минувший вторник Лукаку продлил свою голевую засуху на клубном уровне до восьми матчей и даже ни разу не пробил по мячу. По мнению Инса, Ромелу просто не подходит на роль основного бомбардира для такого клуба, как "Юнайтед".



"Против "Ювентуса" это выглядело так, словно Ромелу Лукаку пытается что-то предпринять. Единственное, у него ничего не получалось, как бы он ни старался. Он просто не был способен на это. Когда ты выступаешь за "Юнайтед", то должен играть на семь-восемь баллов из 10 каждую неделю. Не уверен, что ему это по зубам".



"Он должен быть опорной точкой команды впереди. Ему уже 25, он не изменится. Тот Лукаку, которым вы обладаете сейчас, всегда будет таким. Вам придется работать с тем, что у вас есть".



"Очевидно, он нуждается в помощи. Его способность забивать голы бесспорна — об этом говорит его предыдущая статистика. Но чтобы играть за "Юнайтед", требуется нечто большее. Он постоянно теряет мяч, на протяжении каждого матча".



"Я сам был игроком, и если бы у меня были проблемы с контролем и удержанием мяча, я бы дополнительно выходил на тренировочное поле каждый день, чтобы поправить это. Остается догадываться, чем он занимается на тренировках, потому что мы совершенно не наблюдаем прогресса".



"Нельзя всегда винить тренера — иногда ты должен сам нести ответственность за свою игру", — цитирует Инса Daily Mirror.



Досталось от экс-игрока сборной Англии и Моуриньо. Инс негодует, что Жозе не смог поставить более-менее приличную игру при всех своих тратах на трансферном рынке.



"Он купил Фреда, который почти не играет, и то же самое происходит с Алексисом Санчесом. Жозе исчез — его карьера катится назад. Я понимаю, почему критикуют руководство. Но в их защиту скажу, что нельзя взять и потратить 50 миллионов фунтов на Фреда, чтобы держать его на лавке. Нельзя, чтобы это сошло тебе с рук и не вызывало у людей вопросов".



"Моуриньо слишком сосредоточен на том, что делают соперники. Сосредоточься на своей собственной команде. Твои игроки выглядят совершенно напуганными, они абсолютно лишены уверенности в себе".



"Печальный факт в том, что "Юнайтед" перестал обладать индивидуальностью. У "Ливерпуля" она есть, у "Манчестер Сити" очевидно есть, даже "Челси" ей обзавелся за короткое время при новом тренере".



"Почему, спустя три года, "Юнайтед" все еще пытается найти победную формулу с Моуриньо? Когда ты смотришь на Юргена Клоппа, то сразу видишь, в каком направлении развивается его команда. Вы можете видеть, над чем они работали на тренировках всю неделю — в случае "Юнайтед" кажется, будто игроки не имеют представления, что они делают. Сейчас это выглядит так, словно у них нет плана, они просто выходят на поле с надеждой добиться результата, рассчитывая на случай".



"Я не оспариваю того, что они обладают рядом невероятных талантов, но увиденное говорит мне о том, что они не знают, как играть вместе. Они суетятся как олень перед светом фар", — добавил Инс.