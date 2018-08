Гвардиола: "Мы не пытались проявить неуважение к МЮ своим фильмом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб в своем документальном фильме не пытался проявить неуважение по отношению к соседям из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на текущей неделе состоялась премьера документального фильма "All of Nothing" от Amazon, посвященного чемпионскому для "горожан" сезону 2017/18.



На следующий день после премьеры главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил свое недовольство картиной, заявив, что "Сити" "может быть богатым клубом и покупать лучших игроков, но не может купить класс".



После воскресной победы над "Хаддерсфилдом" со счетом 6:1 Гвардиола заверил своего коллегу, что "горожане" не пытались проявить какое-либо неуважение. Каталонский специалист даже согласился с утверждением Жозе.



"Это правда, нельзя купить класс. Я согласен с Жозе, тебе не купить класс. Думаю, мы пережили удивительный сезон, и это было заснято камерам. Мы сделали это для себя".



"Я не соглашусь с Жозе насчет неуважения по отношению к ним. В наших намерениях этого не было, мы просто сняли фильм о том, что случилось в прошлом сезоне".



"Думаю, мы тот клуб, который пытается расти и выигрывать все большие трофеи в мире. Мы сняли этот фильм для себя, для болельщиков, чтобы показать происходящее в нашей раздевалке".



"Конечно, наши конкуренты имеют право на свое мнение, как и Жозе. Один скажет: "Нам это нравится". Другой скажет, что нет. Все просто. Но я соглашусь с ним насчет того, что класс не купить", — цитирует Гвардиолу The Independent.