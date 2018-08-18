Моуриньо раскритиковал документальный фильм о "Сити"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал документальный фильм о "Манчестер Сити".

На текущей неделе в Манчестере состоялась громкая премьера фильма "All or Nothing" от Amazon. Это кино посвящено чемпионской для "горожан" кампании 2017/18.

Во втором эпизоде этого фильма, где речь идет о дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в декабре, диктор весьма нелестно рассуждает о "Юнайтед".

"Это очередное противостояние Гвардиолы и Моуриньо. Контроль мяча против обороны. Атакующий футбол против запаркованного автобуса", — говорит голос за кадром.

В фильме есть и несколько других отсылок, которые едва ли понравятся Моуриньо, поэтому Жозе поспешил нанести ответный удар.

"Можно снимать замечательное кино, уважая других. Не нужно быть неуважительным, чтобы получилось замечательное кино. Ты можешь быть богатым клубом и покупать лучших игроков, но ты не можешь купить класс. Очевидно, это они и продемонстрировали", — сообщил Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1652

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Последние комментарии:




  1. osivori 18.08.2018 18:57 # osivori
    а ведь в точку

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  2. mediachelseafan 18.08.2018 18:49 # mediachelseafan
    Впервые по делу, зачем было оскорблять других

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  3. ram-nenashev 18.08.2018 18:49 # ram-nenashev
    фильм не смотрел, но раз у плаксы пригорело- видимо картина стоящая)

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  4. breadpeat 18.08.2018 18:48 # breadpeat
    мало событий... зато много новостей, статей, комментариев, журналистов пзджа много..

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  5. ccchelsea 18.08.2018 18:44 # ccchelsea
    Всё по делу говорит.

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  6. liverfun 18.08.2018 18:29 # liverfun
    Ты можешь быть богатым клубом и покупать лучших игроков, но ты не можешь купить класс.

    Чисто про маню

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  7. slash-lfc 18.08.2018 18:24 # slash-lfc
    Как же Жози горит))

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  8. chr1s8rown 18.08.2018 18:22 # chr1s8rown
    ярость мовриньо выглядит смешной как доналд дак

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  9. daikirai 18.08.2018 18:14 # daikirai
    Туши клюв eбa, автобусник

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  10. dragonishka 18.08.2018 18:13 # dragonishka
    Документалка про Сити? Не рано ли?

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  11. largo-winch 18.08.2018 18:04 # largo-winch
    все верно.

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