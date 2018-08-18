Моуриньо раскритиковал документальный фильм о "Сити"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал документальный фильм о "Манчестер Сити".
На текущей неделе в Манчестере состоялась громкая премьера фильма "All or Nothing" от Amazon. Это кино посвящено чемпионской для "горожан" кампании 2017/18.
Во втором эпизоде этого фильма, где речь идет о дерби Манчестера на "Олд Траффорд" в декабре, диктор весьма нелестно рассуждает о "Юнайтед".
"Это очередное противостояние Гвардиолы и Моуриньо. Контроль мяча против обороны. Атакующий футбол против запаркованного автобуса", — говорит голос за кадром.
В фильме есть и несколько других отсылок, которые едва ли понравятся Моуриньо, поэтому Жозе поспешил нанести ответный удар.
"Можно снимать замечательное кино, уважая других. Не нужно быть неуважительным, чтобы получилось замечательное кино. Ты можешь быть богатым клубом и покупать лучших игроков, но ты не можешь купить класс. Очевидно, это они и продемонстрировали", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
18.08.2018 18:00
Просмотров: 1652
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Последние комментарии:
а ведь в точку
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Впервые по делу, зачем было оскорблять других
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фильм не смотрел, но раз у плаксы пригорело- видимо картина стоящая)
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мало событий... зато много новостей, статей, комментариев, журналистов пзджа много..
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Всё по делу говорит.
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Ты можешь быть богатым клубом и покупать лучших игроков, но ты не можешь купить класс.
Чисто про маню
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Как же Жози горит))
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ярость мовриньо выглядит смешной как доналд дак
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Туши клюв eбa, автобусник
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Документалка про Сити? Не рано ли?
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все верно.
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