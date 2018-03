Жозе Моуриньо подколол Невилла

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо продолжил словесную войну с Гари Невиллом, иронично заявив, что едва не заменил нападающего Маркуса Рэшфорда в перерыве матча против "Ливерпуля" из-за давления телевизионного эксперта.

Напомним, после череды критики со стороны Невилла в адрес своей команды у Моуриньо кончилось терпение, и на днях Жозе заявил, что не собирается прислушиваться ко мнению тренера-неудачника.



Комментируя очередной матч своего бывшего клуба, против "Ливерпуля" в субботу, Невилл продолжил генерировать мысли и высказал мнение, что Рэшфорд может заработать удаление. Дело в том, что автор дубля за МЮ с 27-й минуты находился на желтой карточке.



Однако Рэшфорд покинул поле только на 70-й минуте, будучи замененным. После победы со счетом 2:1 Моуриньо не упустил возможности снова задеть Невилла.



"В перерыве кто-то сказал мне, что Гари Невилл просил для Маркуса Рэшфорда красной карточки. Мне было страшно — я подумал, что рефери мог смотреть трансляцию и поддаться влиянию Гари".



"Когда "Ливерпуль" выпустил кучу игроков в центральную зону поля, Маркус оборонялся в рамках своего коридора. С учетом желтой карточки и давления со стороны Гари, я решил произвести замену и выпустить игрока, которому было бы позволено сфолить", — цитирует Моуриньо Daily Mail.





Jose Mourinho says he took Rashford off because @GNev2 was asking for a red card 👀 pic.twitter.com/DbTivuKj7W