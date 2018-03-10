Жозе Моуриньо подколол Невилла

Жозе Моуриньо и Маркус Рэшфорд Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо продолжил словесную войну с Гари Невиллом, иронично заявив, что едва не заменил нападающего Маркуса Рэшфорда в перерыве матча против "Ливерпуля" из-за давления телевизионного эксперта.

Напомним, после череды критики со стороны Невилла в адрес своей команды у Моуриньо кончилось терпение, и на днях Жозе заявил, что не собирается прислушиваться ко мнению тренера-неудачника.

Комментируя очередной матч своего бывшего клуба, против "Ливерпуля" в субботу, Невилл продолжил генерировать мысли и высказал мнение, что Рэшфорд может заработать удаление. Дело в том, что автор дубля за МЮ с 27-й минуты находился на желтой карточке.

Однако Рэшфорд покинул поле только на 70-й минуте, будучи замененным. После победы со счетом 2:1 Моуриньо не упустил возможности снова задеть Невилла.

"В перерыве кто-то сказал мне, что Гари Невилл просил для Маркуса Рэшфорда красной карточки. Мне было страшно — я подумал, что рефери мог смотреть трансляцию и поддаться влиянию Гари".

"Когда "Ливерпуль" выпустил кучу игроков в центральную зону поля, Маркус оборонялся в рамках своего коридора. С учетом желтой карточки и давления со стороны Гари, я решил произвести замену и выпустить игрока, которому было бы позволено сфолить", — цитирует Моуриньо Daily Mail.



Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Невилл, Премьер-Лига, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. kojan 10.03.2018 22:09 # kojan
    Когда "Ливерпуль" выпустил кучу игроков в центральную зону поля,

    Источник: http://fapl.ru/posts/61084/
    т.е. Ливерпуль куча игроков и не более... точное определение "великому" клубу дал Жозе... "адекватные" продолжайте гордится своим "великим" клубом....

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  2. kukuruzzo 10.03.2018 21:57 # kukuruzzo
    а вот это хорошо

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  3. bluehonorcfc9 10.03.2018 21:36 # bluehonorcfc9
    Е6ать он комик я болдю.

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  4. mancunia-planet 10.03.2018 21:36 # mancunia-planet
    Лучше б предложил ему должность помощника

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  5. dred 10.03.2018 21:30 # dred
    Многие старики не могут уйти просто так, им важно напоминать о своей былой важности упрекая молодое поколение по мелочам

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