Жозе Моуриньо подколол Невилла
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо продолжил словесную войну с Гари Невиллом, иронично заявив, что едва не заменил нападающего Маркуса Рэшфорда в перерыве матча против "Ливерпуля" из-за давления телевизионного эксперта.
Напомним, после череды критики со стороны Невилла в адрес своей команды у Моуриньо кончилось терпение, и на днях Жозе заявил, что не собирается прислушиваться ко мнению тренера-неудачника.
Комментируя очередной матч своего бывшего клуба, против "Ливерпуля" в субботу, Невилл продолжил генерировать мысли и высказал мнение, что Рэшфорд может заработать удаление. Дело в том, что автор дубля за МЮ с 27-й минуты находился на желтой карточке.
Однако Рэшфорд покинул поле только на 70-й минуте, будучи замененным. После победы со счетом 2:1 Моуриньо не упустил возможности снова задеть Невилла.
"В перерыве кто-то сказал мне, что Гари Невилл просил для Маркуса Рэшфорда красной карточки. Мне было страшно — я подумал, что рефери мог смотреть трансляцию и поддаться влиянию Гари".
"Когда "Ливерпуль" выпустил кучу игроков в центральную зону поля, Маркус оборонялся в рамках своего коридора. С учетом желтой карточки и давления со стороны Гари, я решил произвести замену и выпустить игрока, которому было бы позволено сфолить", — цитирует Моуриньо Daily Mail.
Jose Mourinho says he took Rashford off because @GNev2 was asking for a red card 👀 pic.twitter.com/DbTivuKj7W— BeanymanSports (@BeanymanSports) 10 марта 2018 г.
10.03.2018 21:25
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Последние комментарии:
Когда "Ливерпуль" выпустил кучу игроков в центральную зону поля,
Источник: http://fapl.ru/posts/61084/
т.е. Ливерпуль куча игроков и не более... точное определение "великому" клубу дал Жозе... "адекватные" продолжайте гордится своим "великим" клубом....
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а вот это хорошо
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Е6ать он комик я болдю.
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Лучше б предложил ему должность помощника
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Многие старики не могут уйти просто так, им важно напоминать о своей былой важности упрекая молодое поколение по мелочам
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