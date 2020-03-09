Жозе Моуриньо ответил эксперту Невиллу

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал эксперта Sky Sports и бывшего защитника "красных дьяволов" Гари Невилла.

Когда в минувший понедельник "Юнайтед" только в самой концовке вырвал победу у "Кристал Пэлас" со счетом 2:3, Невилл в очередной раз высказал свои претензии по поводу игры "дьяволов".



Также Гари отметил, что Моуриньо никак не добьется эффективного футбола от своего самого дорогого игрока Поля Погба. Однако Жозе не воспринимает всерьез критику от тренера-неудачника.



"Некоторые из парней, которые высказывают мнение, не могли решить собственные проблемы, когда были тренерами. Вместо этого они высказывают мнения, словно у них есть решение для всего".



"Так не бывает, но они чувствуют себя, словно могут высказываться насчет всего. Иногда я читаю и слушаю их, иногда нет".



"На этой неделе я был больше сосредоточен на том, чтобы получить удовольствие от просмотра Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также на подготовке к своему матчу, нежели на том, чтобы заострять внимание на чьем-либо мнении", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.