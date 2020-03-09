Жозе Моуриньо ответил эксперту Невиллу

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо раскритиковал эксперта Sky Sports и бывшего защитника "красных дьяволов" Гари Невилла.

Когда в минувший понедельник "Юнайтед" только в самой концовке вырвал победу у "Кристал Пэлас" со счетом 2:3, Невилл в очередной раз высказал свои претензии по поводу игры "дьяволов".

Также Гари отметил, что Моуриньо никак не добьется эффективного футбола от своего самого дорогого игрока Поля Погба. Однако Жозе не воспринимает всерьез критику от тренера-неудачника.

"Некоторые из парней, которые высказывают мнение, не могли решить собственные проблемы, когда были тренерами. Вместо этого они высказывают мнения, словно у них есть решение для всего".

"Так не бывает, но они чувствуют себя, словно могут высказываться насчет всего. Иногда я читаю и слушаю их, иногда нет".

"На этой неделе я был больше сосредоточен на том, чтобы получить удовольствие от просмотра Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также на подготовке к своему матчу, нежели на том, чтобы заострять внимание на чьем-либо мнении", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 3722

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. olmarchik 10.03.2018 01:07 # olmarchik
    Кругом дырявые баннеры, всё мигает и воспроизводится. Браво. По количеству этой ссанины соревнуетесь с порно сайтами и дешёвыми лайв-страничками и бложиками

    (ответить)

  2. lancerlancer1 10.03.2018 00:26 # lancerlancer1
    По фото видно, бухает., типикал тренер мю

    (ответить)

  3. gerrard08 09.03.2018 23:39 # gerrard08
    Совсем в жиртреста превратился жозефина

    (ответить)

  4. chr1s8rown 09.03.2018 22:56 # chr1s8rown
    который раз унижают скама .

    (ответить)

  5. kos9k 09.03.2018 22:27 # kos9k
    Некоторые из парней, которые высказывают мнение, не могли решить собственные проблемы, когда были тренерами.

    посредственный тренер поставил на место бывшего посредственного защитника, топ

    (ответить)

  6. van-der-slav 09.03.2018 22:18 # van-der-slav
    на самом деле гари просто показал чего стоят все эти "эксперты" на тв. сидят типа шарят, а на деле выходит позорище. так что правильно моур его засрал

    (ответить)

  7. nestea 09.03.2018 22:08 # nestea
    ФК Валенсия еще долго будет аукаться Невилу)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: