Салах: "Этот титул гораздо лучше, чем первый"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что завоеванный в этом сезоне титул Премьер-Лиги нравится ему больше, чем предыдущий.
Как и для многих других старожилов "Ливерпуля", оформленный в воскресенье титул стал уже вторым в карьере Салаха.
Также "красные" выигрывали Премьер-Лигу в сезоне 2019/20, но добытое при полных трибунах чемпионство нравится Салаху больше.
"Этот титул гораздо лучше, 100 процентов. Без Садио (Мане), без Юргена (Клоппа), без Бобби (Фирмино) — без каждого он ощущается более особенным. Сейчас у нас другой коллектив, другой тренер, поэтому суметь сделать это — нечто особенное".
"Сделал ли Слот меня лучше как игрока? Вы можете видеть мои показатели — похоже на то!"
"Он был очень честен. По своему характеру он довольно строг, но он упростил наша жизни, потому что ты сразу знаешь, чего он хочет от тебя, и мы сделали это", — сообщил Салах Sky Sports.
27.04.2025 23:00
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понятное дело настоящий титул лучше кортонки
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