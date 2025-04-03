Жота принес "Ливерпулю" победу в мерсисайдском дерби

Диогу Жота Гол Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" одержать победу 1:0 в дерби против "Эвертона" и приблизиться к титулу Премьер-Лиги.

Главный тренер "красных" Арне Слот внес единственное изменение в стартовый состав своей команды относительно поражения 1:2 от "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги, выпустив Кертиса Джонса на позицию правого защитника вместо Джарелла Куансы. Кувин Келлехер остался на воротах.

А вот наставник "ирисок" Дэвид Мойес и вовсе доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Вест Хэма" (1:1).

"Ливерпуль" сразу же принялся нагнетать давление, но на 11-й минуте в игре возникла пауза, вызванная грубейшим фолом Джеймса Тарковски на Алексисе Макаллистере. Защитнику "Эвертона" крупно повезло избежать удаления.

Передышка пошла на пользу гостям, которые отодвинули игру от своих ворот, а Бету на 20-й минуте даже поразил ворота Келлехера, но сделал это из офсайда.

На 33-й минуте Бету имел еще один момент. Португалец пробросил мяч мимо Виргила Ван Дейка, вышел один на один и пробил в штангу.

"Ириски" и дальше смотрелись очень агрессивно, тогда как "красные" за весь первый тайм напрягли Джордана Пикфорда лишь ударом Мохамеда Салаха головой и выстрелом Райана Гравенберха с рикошетом.

В начале второго тайма "Ливерпуль" взвинтил темп и, несмотря на риск пропустить, открыл счет на 57-й минуте. Диогу Жота подхватил мяч на границе штрафной, ушел от защитника, достиг 11-метровой отметки и пробил — 1:0.

Гол придал хозяевам уверенности. Второй мяч он не забили, но, по крайней мере, почти ничего не позволили создать гостям в оставшиеся полчаса.

Если не брать самое начало матча, по игре первый тайм остался за "Эвертоном". Однако "ириски" не смогли забить, а после перерыва "Ливерпуль" активизировался и открыл счет, решив судьбу дерби в свою пользу.

"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.04.2025 00:00

Количество просмотров Просмотров: 819

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 03.04.2025 01:19 # narcot
    «Барселона» может выиграть квадрупл в первый же сезон при Ханси Флике – немецкий тренер еще никогда в своей карьере не проигрывал в финалах


    А АРНЕ ЗАГЛОТ НЕ МОЖЕТ ОРУУУУУУ

    (ответить)

  2. sausage 03.04.2025 00:29 # sausage
    "Арсенал" начал переговоры о покупке Уильямса

    Стоп, а как же Челси? Неужели этот чувак променяет семилетнее рабство под мостом с зп, хватающей на еду, и возможность пофеерить в Лиге конференций, на клуб из ЛЧ с приличной зарплатой?

    (ответить)

  3. narcot 03.04.2025 00:23 # narcot
    4 из 6 от грока. пиздоглаз попущен


    https://ibb.co/ZpNZhBSz

    (ответить)

  4. halamadrid94 03.04.2025 00:09 # halamadrid94
    Реализуй Бетункал тот выход 1 на 1 , может и по другому пошла бы игра. А так, все логично. По сути во время голевой атаки Диаз сначала был в офсайде , но это уже неважно. Всё идёт к чемпионству в 33(34) туре.

    (ответить)

  5. skychnie-oboi 03.04.2025 00:06 # skychnie-oboi
    Салах опять в инвизе.

    (ответить)

  6. brown-ale 03.04.2025 00:06 # brown-ale
    Эвертон реально ожил с Мойесом. Не заслуживали они поражение.

    (ответить)

  7. lovrentiy 03.04.2025 00:05 # lovrentiy
    Жесткое дерби, чуть не покалечили МакАллистера, Нуньеса. Но всё же победили.

    (ответить)

  8. sausage 03.04.2025 00:05 # sausage
    Потный матч, но закономерно победил сильнейший. Даже после не особо яркого первого тайма был уверен в победе красных.
    Пенсы можете разжимать кулачки и ложиться спать.

    (ответить)

  9. zaeba1l 03.04.2025 00:03 # zaeba1l
    С победой!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: