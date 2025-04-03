Жота принес "Ливерпулю" победу в мерсисайдском дерби

Гол Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" одержать победу 1:0 в дерби против "Эвертона" и приблизиться к титулу Премьер-Лиги.

Главный тренер "красных" Арне Слот внес единственное изменение в стартовый состав своей команды относительно поражения 1:2 от "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги, выпустив Кертиса Джонса на позицию правого защитника вместо Джарелла Куансы. Кувин Келлехер остался на воротах.



А вот наставник "ирисок" Дэвид Мойес и вовсе доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Вест Хэма" (1:1).



"Ливерпуль" сразу же принялся нагнетать давление, но на 11-й минуте в игре возникла пауза, вызванная грубейшим фолом Джеймса Тарковски на Алексисе Макаллистере. Защитнику "Эвертона" крупно повезло избежать удаления.



Передышка пошла на пользу гостям, которые отодвинули игру от своих ворот, а Бету на 20-й минуте даже поразил ворота Келлехера, но сделал это из офсайда.



На 33-й минуте Бету имел еще один момент. Португалец пробросил мяч мимо Виргила Ван Дейка, вышел один на один и пробил в штангу.



"Ириски" и дальше смотрелись очень агрессивно, тогда как "красные" за весь первый тайм напрягли Джордана Пикфорда лишь ударом Мохамеда Салаха головой и выстрелом Райана Гравенберха с рикошетом.



В начале второго тайма "Ливерпуль" взвинтил темп и, несмотря на риск пропустить, открыл счет на 57-й минуте. Диогу Жота подхватил мяч на границе штрафной, ушел от защитника, достиг 11-метровой отметки и пробил — 1:0.



Гол придал хозяевам уверенности. Второй мяч он не забили, но, по крайней мере, почти ничего не позволили создать гостям в оставшиеся полчаса.



Если не брать самое начало матча, по игре первый тайм остался за "Эвертоном". Однако "ириски" не смогли забить, а после перерыва "Ливерпуль" активизировался и открыл счет, решив судьбу дерби в свою пользу.



"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче