Жота принес "Ливерпулю" победу в мерсисайдском дерби
Гол Диогу Жоты позволил "Ливерпулю" одержать победу 1:0 в дерби против "Эвертона" и приблизиться к титулу Премьер-Лиги.
Главный тренер "красных" Арне Слот внес единственное изменение в стартовый состав своей команды относительно поражения 1:2 от "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги, выпустив Кертиса Джонса на позицию правого защитника вместо Джарелла Куансы. Кувин Келлехер остался на воротах.
А вот наставник "ирисок" Дэвид Мойес и вовсе доверился тем же 11 игрокам, что начинали матч против "Вест Хэма" (1:1).
"Ливерпуль" сразу же принялся нагнетать давление, но на 11-й минуте в игре возникла пауза, вызванная грубейшим фолом Джеймса Тарковски на Алексисе Макаллистере. Защитнику "Эвертона" крупно повезло избежать удаления.
Передышка пошла на пользу гостям, которые отодвинули игру от своих ворот, а Бету на 20-й минуте даже поразил ворота Келлехера, но сделал это из офсайда.
На 33-й минуте Бету имел еще один момент. Португалец пробросил мяч мимо Виргила Ван Дейка, вышел один на один и пробил в штангу.
"Ириски" и дальше смотрелись очень агрессивно, тогда как "красные" за весь первый тайм напрягли Джордана Пикфорда лишь ударом Мохамеда Салаха головой и выстрелом Райана Гравенберха с рикошетом.
В начале второго тайма "Ливерпуль" взвинтил темп и, несмотря на риск пропустить, открыл счет на 57-й минуте. Диогу Жота подхватил мяч на границе штрафной, ушел от защитника, достиг 11-метровой отметки и пробил — 1:0.
Гол придал хозяевам уверенности. Второй мяч он не забили, но, по крайней мере, почти ничего не позволили создать гостям в оставшиеся полчаса.
Если не брать самое начало матча, по игре первый тайм остался за "Эвертоном". Однако "ириски" не смогли забить, а после перерыва "Ливерпуль" активизировался и открыл счет, решив судьбу дерби в свою пользу.
"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче
03.04.2025 00:00
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"Арсенал" начал переговоры о покупке Уильямса
Стоп, а как же Челси? Неужели этот чувак променяет семилетнее рабство под мостом с зп, хватающей на еду, и возможность пофеерить в Лиге конференций, на клуб из ЛЧ с приличной зарплатой?
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4 из 6 от грока. пиздоглаз попущен
https://ibb.co/ZpNZhBSz
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Реализуй Бетункал тот выход 1 на 1 , может и по другому пошла бы игра. А так, все логично. По сути во время голевой атаки Диаз сначала был в офсайде , но это уже неважно. Всё идёт к чемпионству в 33(34) туре.
(ответить)
Салах опять в инвизе.
(ответить)
Эвертон реально ожил с Мойесом. Не заслуживали они поражение.
(ответить)
Жесткое дерби, чуть не покалечили МакАллистера, Нуньеса. Но всё же победили.
(ответить)
Потный матч, но закономерно победил сильнейший. Даже после не особо яркого первого тайма был уверен в победе красных.
Пенсы можете разжимать кулачки и ложиться спать.
(ответить)
С победой!
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