Слот признает, что ему следовало больше ротировать в финале Кубка Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что ошибся с выбором состава на финал Кубка Лиги.

16 марта "Ливерпуль" проиграл "Ньюкаслу" на "Уэмбли" со счетом 1:2, и на этот финал Слот произвел только два изменения в стартовом составе относительно изнурительных 120 минут с ПСЖ в Лиге Чемпионов несколькими днями ранее.



Слот признает, что ему, наверное, следовало больше обновить состав и выпустить с первых минут полузащитника Ватару Эндо.



"Возможно, возможно, возможно, я совершил крупнейшую ошибку, недостаточно прибегнув к ротации. Я недостаточно обновил состав на "Ньюкасл" — но я думал, что между матчами четыре дня, и у игроков было достаточно отдыха".



"Но, повторюсь, слишком легко говорить, что нас превзошли в трудолюбии и только. Нужно отдать должное всему тому, что сделал "Ньюкасл", потому что один из голов мы пропустили после углового. Дух игроков, возвращение в оборону здесь не при чем — это просто пропущенный после углового гол".



"Возможно, Вата заслуживал выйти, если посмотреть, чего он сделал для команды, в том числе в Кубке Лиги. Но я здесь уже восемь или девять месяцев, и я думаю, вы были бы удивлены, если бы при счете 0:1 или 0:2 я выпустил игрока, который почти никогда не забивал. Это была бы странная замена".



"Вы можете ожидать, что я выпущу Вату, если мы ведем 1:0. В других случаях, если мы нуждаемся в голе, я уберу Ибу (Конате), поставлю полузащитника в последнюю линию, выпущу Кертиса (Джонса). Райан (Гравенберх) играл правого защитника, Кертис играл более атакующего полузащитника, а также я выпустил Харви (Эллиотта) и Федерико (Кьезу), которые могут забить. У меня на поле были Дарвин (Нуньес), Коди (Гакпо) и Мо (Салах)".



"Я согласен с вами. Возможно, через 10 минут после начала мне стоило убрать кого-нибудь и выпустить Вату. Но тренеры редко производят замену спустя 10 минут".



"Возможно, я принял ошибочное решение, не выпустив его в старте. Но мы никогда не узнаем".



"Но мы победили "Ньюкасл" дома этими игроками, и мы переигрывали их во втором тайме в финале этими игроками. Поэтому логика здесь имелась", — цитирует Слота Daily Mirror.