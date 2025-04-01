УЕФА проверит финансы "Челси"

Владельцы Челси После окончания сезона УЕФА изучит финансовую отчетность "Челси".

Накануне "Челси" опубликовал свой финансовый отчет за прошлый сезон, сообщив о прибыли — после трех подряд убыточных лет — в размере 128.4 млн. фунтов, до вычета налогов.

"Челси" продемонстрировал столь впечатляющие результаты, несмотря на снижение доходов, однако это стало возможно только благодаря тому, что "синие" продали свою женскую команду родительской компании клуба BlueCo.

При этом в своем отчете "Челси" не раскрывает стоимость сделки по женской команде.

Премьер-Лига не увидела в этом проблемы, как и не увидела год назад, когда "Челси" аналогичным образом продал себе два отеля при "Стэмфорд Бридж" за 76.6 млн. фунтов и с помощью этого остался в рамках финансового фейр-плей.

Однако с УЕФА этот трюк с перекладыванием денег из одного кармана в другой может не пройти. Как сообщает BBC, после окончания сезона организация Александра Чеферина проведет свою проверку в отношении "Челси".

Если УЕФА обнаружит, что "Челси" нарушил правила финансового фейр-плей, лондонский клуб как вероятного участника еврокубков в следующем сезоне может ждать денежный штраф. Крайняя мера в виде исключения из турниров едва ли будет применена.


Метки УЕФА, финансы, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2025 21:00

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  1. tigerpool 01.04.2025 21:36 # tigerpool
    Если УЕФА обнаружит, что "Челси" нарушил правила финансового фейр-плей, лондонский клуб как вероятного участника еврокубков в следующем сезоне может ждать денежный штраф. Крайняя мера в виде исключения из турниров едва ли будет применена.

    УЕФА та еще контора коррупционная. Янки пару лямов закинут на новую яхту для Чеферина и все тут же забудут про пенсов.

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  2. tihinya-moiyobir 01.04.2025 21:35 # tihinya-moiyobir
    Пизда помойке пхахахахахахаха

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  3. chelsea88 01.04.2025 21:19 # chelsea88
    Ну это пздц, ясен xep там есть нарушения. Позорище.

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  4. put1n 01.04.2025 21:01 # put1n
    Хуй вам!

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