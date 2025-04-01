УЕФА проверит финансы "Челси"

После окончания сезона УЕФА изучит финансовую отчетность "Челси".

Накануне "Челси" опубликовал свой финансовый отчет за прошлый сезон, сообщив о прибыли — после трех подряд убыточных лет — в размере 128.4 млн. фунтов, до вычета налогов.



"Челси" продемонстрировал столь впечатляющие результаты, несмотря на снижение доходов, однако это стало возможно только благодаря тому, что "синие" продали свою женскую команду родительской компании клуба BlueCo.



При этом в своем отчете "Челси" не раскрывает стоимость сделки по женской команде.



Премьер-Лига не увидела в этом проблемы, как и не увидела год назад, когда "Челси" аналогичным образом продал себе два отеля при "Стэмфорд Бридж" за 76.6 млн. фунтов и с помощью этого остался в рамках финансового фейр-плей.



Однако с УЕФА этот трюк с перекладыванием денег из одного кармана в другой может не пройти. Как сообщает BBC, после окончания сезона организация Александра Чеферина проведет свою проверку в отношении "Челси".



Если УЕФА обнаружит, что "Челси" нарушил правила финансового фейр-плей, лондонский клуб как вероятного участника еврокубков в следующем сезоне может ждать денежный штраф. Крайняя мера в виде исключения из турниров едва ли будет применена.