"Айнтрахт" сделал запрос насчет Эндо

Немецкий "Айнтрахт" сделал запрос насчет полузащитника "Ливерпуля" Ватару Эндо.

По ходу этого сезона Эндо удалось заслужить доверие главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, который стал частенько выпускать Ватару, когда нужно стабилизировать игру.



Тем не менее, как утверждает Sky Sport Germany, "Ливерпуль" готов позволить бывшему игроку "Штутгарта" покинуть клуб грядущим летом.



"Айнтрахт" уже сделал запрос насчет Эндо, но в данный момент не рассматривает Ватару своей приоритетной целью, потому что трансфер 32-летнего японца выглядит слишком дорого для представителя Бундеслиги.



Добавим, после окончания этого сезона у Эндо останется еще два года по контракту с "Ливерпулем".