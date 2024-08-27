Слот исключает продажу Эндо

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот исключил продажу полузащитника Ватару Эндо.

На протяжении этого лета не утихают слухи, что "Ливерпуль" может продать Эндо. Несколько попыток переманить Ватару предпринял "Марсель".



Однако Слот отводит важную роль 31-летнему японцу, хотя тот в новом сезоне пока отметился лишь поздним появлением на замену в победном для "Ливерпуля" матче против "Брентфорда" в минувшее воскресенье (2:0).



"Дело не всегда в самом игроке, но также в конкуренции, с которой он сталкивается. У нас много хороших полузащитников, как и в целом много хороших игроков".



"Мы очень довольны, как Вата тренируется с нами, но он имеет дело с высокой конкуренцией, и я думаю, сегодня вы увидели хорошую игру в исполнении всех трех полузащитников, поэтому дело не всегда в нем — дело также в других".



"Он будет важным игроком для нас на протяжении сезона, потому что мы нуждаемся в их всех. Все мы знаем, насколько длинным может быть сезон здесь и как много игроков тебе потребуется. И он является одним из тех, кто нам потребуется в этом сезоне", — цитирует Слота Daily Mirror.