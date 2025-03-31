"Сити" объявил, что Холанд еще сыграет в этом сезоне

"Манчестер Сити" объявил, что нападающий Эрлинг Холанд был направлен к профильному специалисту с травмой лодыжки, но в этом сезоне еще сыграет.

Холанд повредил свою левую лодыжку в начале второго тайма победного для "Сити" матча против "Борнмута" в 1/4 финала Кубка Англии в минувшее воскресенье (1:2).



После единоборства с полузащитником "вишенок" Льюисом Куком 24-летний норвежец отлетел в рекламный щит и был заменен, а стадион покидал на костылях и в защитном сапоге на левой ноге.



По возвращении в Манчестер, в понедельник утром, Холанд прошел углубленное обследование. Теперь Эрлингу предстоит посетить профильного специалиста, чтобы точно установить характер травмы.



К счастью для "Сити", опасения насчет того, что Холанд уже не сыграет в этом сезоне, не подтвердились.



"Ожидается, что Эрлинг еще успеет сыграть в остатке этого сезона, включая клубный Чемпионат Мира летом", — гласит заявление чемпионов Премьер-Лиги.