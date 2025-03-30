"Сити" победил "Борнмут" и вышел в полуфинал Кубка Англии
Заключительным участником полуфинального раунда Кубка Англии стал "Манчестер Сити", одержавший волевую победу 1:2 в гостях у "Борнмута".
Уже на 12-й минуте матча в ворота домашней команды был назначен пенальти. Тайлер Адамс рукой прервал передачу Бернарду Силвы в штрафной, однако Эрлинг Холанд не смог пробить Кепу Аррисабалагу с 11-метровой отметки.
На 16-й минуте Холанд получил возможность исправиться. Эрлинг вышел один на один и подсек мяч перед Кепой, однако в створ не попал.
"Борнмут" ответил на 21-й минуте, когда Дэвид Брукс с правого края штрафной подал к дальней штанге, где Джастин Клюйверт сделал скидку на Эванилсона, и тот внес мяч в ворота — 1:0.
"Сити" ничего не смог изменить до перерыва, но второй тайм начал с ответного гола. Холанд исправился за свою осечку с пенальти, на дальней штанге замкнув прострел вышедшего на замену Нико О'Райли — 1:1.
На 63-й минуте О'Райли проявил себя еще раз, забрав мяч у Антуана Семеньо в штрафной и снабдив передачей Омара Мармуша, также появившегося со скамейки. Кепа не смог отразить удар египтянина низом — 1:2.
"Горожанам" не составило труда довести дело до победы, и при некотором везении они могли забить еще.
Выход на замену Нико О'Райли позволил "Сити" перевернуть игру и одержать волевую победу. "Борнмут" совершенно не был похож на себя во втором тайме.
"Борнмут" — "Манчестер Сити" — 1:2 (0:0)
Голы: Эванилсон 21 — Холанд 49, Мармуш 63.
"Борнмут": Аррисабалага, Кук, Забарный, Сенеси (Джеббисон 85), Солер (Хилл 57), Кристи (Смит 73), Адамс, Брукс (Уаттара 57), Клюйверт, Семеньо, Эванилсон (Скотт 73).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Нунеш, Хусанов (О'Райли 45), Диаш, Гвардиол, Гюндоган (Макати 83), Ковачич (Гонсалес 83), Де Брюйне, Силва, Фоден (Грилиш 69), Холанд (Мармуш 61).
Предупреждения: Кристи, Кук, Клюйверт — Хусанов, Нунеш.
30.03.2025 20:25
Просмотров: 500
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сборная самых дорогих игроков прямо сейчас:
Грегор Кобель - 40 млн ?
-------------------------------------------
Вильям Салиба - 80 млн ?
Алессандро Бастони - 80 млн ?
Габриэль Магальяеш - 75 млн ?
_________________________________
Федерико Вальверде - 130 млн ?
Джуд Беллингем - 180 млн ?
Ламин Ямаль - 180 млн ?
Флориан Виртц - 130 млн ?
Винисиус Жуниор 200 млн ?
_____________________________
Эрлинг Холланд - 200 млн ?
Килиан Мбаппе - 170 млн ?
Комментарии излишни. Разве что вместо Ямаля можно поставить Букайо Сака либо Родриго.
(ответить)
На Украине кончаются украинцы: в Винницкой области судили одного из руководителей ТЦК за невыполнение плана по мобилизации
Сотрудник ТЦК выполнил лишь 25% плана и поэтому его обвинили в срыве «поставки человеческих мобилизационных ресурсов».
Украинский суд оправдал его. Дело в том, что в районе просто не оказалось нужного количества военнообязанных украинцев.
(ответить)
За Сити тоже болею, если выиграют Кубок
(ответить)
Замечательно. Один шаг до финала.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий