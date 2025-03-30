"Сити" победил "Борнмут" и вышел в полуфинал Кубка Англии

Заключительным участником полуфинального раунда Кубка Англии стал "Манчестер Сити", одержавший волевую победу 1:2 в гостях у "Борнмута".

Уже на 12-й минуте матча в ворота домашней команды был назначен пенальти. Тайлер Адамс рукой прервал передачу Бернарду Силвы в штрафной, однако Эрлинг Холанд не смог пробить Кепу Аррисабалагу с 11-метровой отметки.



На 16-й минуте Холанд получил возможность исправиться. Эрлинг вышел один на один и подсек мяч перед Кепой, однако в створ не попал.



"Борнмут" ответил на 21-й минуте, когда Дэвид Брукс с правого края штрафной подал к дальней штанге, где Джастин Клюйверт сделал скидку на Эванилсона, и тот внес мяч в ворота — 1:0.



"Сити" ничего не смог изменить до перерыва, но второй тайм начал с ответного гола. Холанд исправился за свою осечку с пенальти, на дальней штанге замкнув прострел вышедшего на замену Нико О'Райли — 1:1.



На 63-й минуте О'Райли проявил себя еще раз, забрав мяч у Антуана Семеньо в штрафной и снабдив передачей Омара Мармуша, также появившегося со скамейки. Кепа не смог отразить удар египтянина низом — 1:2.



"Горожанам" не составило труда довести дело до победы, и при некотором везении они могли забить еще.



Выход на замену Нико О'Райли позволил "Сити" перевернуть игру и одержать волевую победу. "Борнмут" совершенно не был похож на себя во втором тайме.



"Борнмут" — "Манчестер Сити" — 1:2 (0:0)



Голы: Эванилсон 21 — Холанд 49, Мармуш 63.



"Борнмут": Аррисабалага, Кук, Забарный, Сенеси (Джеббисон 85), Солер (Хилл 57), Кристи (Смит 73), Адамс, Брукс (Уаттара 57), Клюйверт, Семеньо, Эванилсон (Скотт 73).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Нунеш, Хусанов (О'Райли 45), Диаш, Гвардиол, Гюндоган (Макати 83), Ковачич (Гонсалес 83), Де Брюйне, Силва, Фоден (Грилиш 69), Холанд (Мармуш 61).



Предупреждения: Кристи, Кук, Клюйверт — Хусанов, Нунеш.