Рэшфорд вывел "Виллу" в полуфинал Кубка Англии

Очередным полуфиналистом Кубка Англии стала "Астон Вилла", разгромившая на выезде "Престон" из Чемпионшипа со счетом 0:3.

В первом тайме "Вилла" имела трехкратное преимущество по владению мячом, но реальных моментов не создала и наиграла лишь на один удар в створ. "Престон" и вовсе ни разу не побеспокоил Эмилиано Мартинеса.



Вскоре после перерыва дело все же сдвинулось с мертвой точки. Люка Динь прострелил с левого края штрафной в центр, а Маркус Рэшфорд пробил в касание — 0:1.



Практически в следующем игровом эпизоде защитник наступил на стопу Моргана Роджерса, и Рэшфорд получил возможность исполнить пенальти — 0:2.



На 71-й минуте гости укрепили свое преимущество. Джейкоб Рэмси свободно продвинулся до границы штрафной площади, после чего пробил — 0:3.



Остаток матча сложился безмятежно. "Вилланы" могли забить еще, но решили ограничиться тремя голами.



"Престон" — "Астон Вилла" — 0:3 (0:0)



Голы: Рэшфорд 58, 63, Рэмси 71.



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Гарсия 81), Конса, Мингс, Динь, Тилеманс (Макгинн 73), Камара, Асенсио (Онана 73), Роджерс (Мален 73), Рэмси, Рэшфорд (Уоткиннс 81..