Рэшфорд вывел "Виллу" в полуфинал Кубка Англии
Очередным полуфиналистом Кубка Англии стала "Астон Вилла", разгромившая на выезде "Престон" из Чемпионшипа со счетом 0:3.
В первом тайме "Вилла" имела трехкратное преимущество по владению мячом, но реальных моментов не создала и наиграла лишь на один удар в створ. "Престон" и вовсе ни разу не побеспокоил Эмилиано Мартинеса.
Вскоре после перерыва дело все же сдвинулось с мертвой точки. Люка Динь прострелил с левого края штрафной в центр, а Маркус Рэшфорд пробил в касание — 0:1.
Практически в следующем игровом эпизоде защитник наступил на стопу Моргана Роджерса, и Рэшфорд получил возможность исполнить пенальти — 0:2.
На 71-й минуте гости укрепили свое преимущество. Джейкоб Рэмси свободно продвинулся до границы штрафной площади, после чего пробил — 0:3.
Остаток матча сложился безмятежно. "Вилланы" могли забить еще, но решили ограничиться тремя голами.
"Престон" — "Астон Вилла" — 0:3 (0:0)
Голы: Рэшфорд 58, 63, Рэмси 71.
"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Гарсия 81), Конса, Мингс, Динь, Тилеманс (Макгинн 73), Камара, Асенсио (Онана 73), Роджерс (Мален 73), Рэмси, Рэшфорд (Уоткиннс 81..
30.03.2025 17:20
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Больше мы экспрессов от пиздоглазого бомжа с 0 тэенге в кармане не увидим.
P.s. шерстяная бабца уже призналась в любви к гигачелюге? Престарелая ведь мечтает, чтобы тот её забрал из Барнаула, ведь денег уже у неё и на шестидолларовое винцо не хватает с пенсии.
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Смотрел вчера Брайтон-Форест и удивлялся какой же бизнес машиной является этот клуб из курортного английского города. Они не хватают звёзд с неба, никогда не выигрывали трофеев, но бабло они делают красиво, благодаря феноменальной селекционной службе. Люди покупают перспективных игроков за копейки и продают в разы дороже. Макаллистер, Уайт, Кукурелья, Дьёкереш, Кайседо..., сейчас уже скоро на на рынке Вербрюгген и ван Хекке. А ведь была ещё куча середняков типа Ундав, Санчес, Биссуа, Троссар, Бёрн и тд. Чуваки на Кукурелье за одни сезон сделали 45 лямов, впарив его Челси)))
Вот что называется бизнес-кар. Понятно, на какую модель равнялся Боэли, когда приглашал на спортдиров чуваков из Брайтона и системы РэдБул. Только поимев доступ к серьёзным финансовым ресурсам, эти парни принялись скупать за ахуилядры всё, что блестит и движется, не задумываясь, что продать их хотя бы за те же деньги будет трудновато. Если Брайтон на любом своём игроке делает деньги, при этом не заморачиваясь на выращивание собственных талантов, а скупая за копейки, а то и даром (как в случае с Беном Уайтом) молодняк по всей Европе и не только, то Челси имеет прибыль исключительно на доморощенных игроках, которых не так уж много. Что же касается перепродажи купленных, то за счастье становится, если их продали, потеряв, как можно меньше. Если продали за те же деньги, то это вообще успех!
Вот такая вот эпидерсия получается.
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это прикол какой-то? уже реально 2 недели ссут кипятком от КАЛА, в котором до полуфиналов никто основой не играет а в многих странах такого кубка ваще не существует, например в Испании, Италии, Германии...
Кринж какой-то. Порадовались день два ок.
Но форсить это 2 недели, парады устраивает.
Кринж
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Вооруженные силы России уничтожили 170 украинских военных ракетным ударом.
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины и сил специальных операций Главного разведывательного управления (ГУР) страны.
Помимо этого, ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотников и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах.
Быть добру.
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Молодец Рэшфорд, чё.
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