"Арсенал" видит в Экитике альтернативу Исаку
"Арсенал" определил нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике в качестве альтернативы Александеру Исаку из "Ньюкасла".
Забивший 19 голов в этом сезоне Премьер-Лиги Исак является наиболее желанной целью для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты среди нападающих.
Однако "Ньюкасл" оценивает героя финала Кубка Лиги в 150 миллионов фунтов, что для "Арсенала" чересчур. Поэтому в качестве более доступного варианта на летнее трансферное окно "канониры" определили Экитике.
The Sun ожидает, что "Айнтрахт" будет готов отпустить 22-летнего француза, забившего 19 голов и отдавшего восемь результативных передач за клуб Бундеслиги в этом сезоне с учетом всех соревнований, за 60 миллионов фунтов.
В этом сезоне Экитике проявил себя не только на клубном уровне — в прошлую пятницу Уго отметился хет-триком за молодежную сборную Франции U-21 против сверстников из Англии.
Добавим, поклонники английского футбола смогут лучше изучить Экитике в апреле, когда "Айнтрахт" дважды сыграет против "Тоттенхэма" в 1/4 финала Лиги Европы.
27.03.2025 10:00
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