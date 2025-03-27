"Арсенал" видит в Экитике альтернативу Исаку

"Арсенал" определил нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике в качестве альтернативы Александеру Исаку из "Ньюкасла".

Забивший 19 голов в этом сезоне Премьер-Лиги Исак является наиболее желанной целью для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты среди нападающих.



Однако "Ньюкасл" оценивает героя финала Кубка Лиги в 150 миллионов фунтов, что для "Арсенала" чересчур. Поэтому в качестве более доступного варианта на летнее трансферное окно "канониры" определили Экитике.



The Sun ожидает, что "Айнтрахт" будет готов отпустить 22-летнего француза, забившего 19 голов и отдавшего восемь результативных передач за клуб Бундеслиги в этом сезоне с учетом всех соревнований, за 60 миллионов фунтов.



В этом сезоне Экитике проявил себя не только на клубном уровне — в прошлую пятницу Уго отметился хет-триком за молодежную сборную Франции U-21 против сверстников из Англии.



Добавим, поклонники английского футбола смогут лучше изучить Экитике в апреле, когда "Айнтрахт" дважды сыграет против "Тоттенхэма" в 1/4 финала Лиги Европы.