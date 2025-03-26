Coldplay не позволит сборной Англии сыграть на "Уэмбли"

Свой следующий домашний матч в отборе к Чемпионату Мира 2026 года сборная Англии сыграет за пределами "Уэмбли".

Свою отборочную кампанию к мировому первенству англичане под руководством Томаса Тухеля начали с двух домашних побед, одолев на "Уэмбли" Андорру (2:0) и затем Латвию (3:0).



В июне Тухель снова соберет своих игроков, чтобы совершить выезд к сборной Андорры, а также провести товарищеский матч против Сенегала в Ноттингеме на "Сити Гранд".



Затем англичане сделают паузу до осени, но запланированный на 6 сентября домашний матч против Андорры сыграть на "Уэмбли" им не удастся.



В то время национальная арена будет занята всемирно известной рок-группой Coldplay, которая даст 10 концертов с 22 августа по 8 сентября.



The Sun ожидает, что с высокой вероятностью домашний матч против Андорры будет перенесен в Бирмингем на "Вилла Парк", где англичане последний раз играли против Голландии в 2005 году.