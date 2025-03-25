"Юнайтед" изменил имя Доргу
"Манчестер Юнайтед" изменил имя Патрика Дорну по просьбе семьи своего зимнего новичка.
В феврале "Юнайтед" приобрел 20-летнего Доргу у "Лечче" за 30 миллионов фунтов, закрыв с помощью Патрика свою проблему на левом фланге обороны.
Большинство фанатов "Юнайтед" знает игрока просто как Доргу, однако недавно Патрик попросила клуб добавить среднее имя на на веб-сайте и в официальных протоколах.
И хотя Доргу родился в Дании и выступает за сборную этой страны, Патрик имеет нигерийское происхождение, которое отражено в его среднем имени — "Чиназаекпере" ("Chinazaekpere").
Теперь "Юнайтед" именует игрока как Патрик Чиназаекпере Доргу. Среднее имя футболиста дословно переводится с нигерийского как "Бог отвечает на молитвы", сообщает Daily Mirror.
25.03.2025 07:00
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Теперь "Фапл" именует мундого как Артур Пидарастерка Нарейко. Среднее имя мундога дословно переводится с хохлятского как "Бог не отвечает на мои молитвы", сообщает Daily Fapl.
Источник: http://fapl.ru/posts/113816/
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он не родственник Флориберта Нгалула Мбуйи?
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