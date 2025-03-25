"Юнайтед" изменил имя Доргу

"Манчестер Юнайтед" изменил имя Патрика Дорну по просьбе семьи своего зимнего новичка.

В феврале "Юнайтед" приобрел 20-летнего Доргу у "Лечче" за 30 миллионов фунтов, закрыв с помощью Патрика свою проблему на левом фланге обороны.



Большинство фанатов "Юнайтед" знает игрока просто как Доргу, однако недавно Патрик попросила клуб добавить среднее имя на на веб-сайте и в официальных протоколах.



И хотя Доргу родился в Дании и выступает за сборную этой страны, Патрик имеет нигерийское происхождение, которое отражено в его среднем имени — "Чиназаекпере" ("Chinazaekpere").



Теперь "Юнайтед" именует игрока как Патрик Чиназаекпере Доргу. Среднее имя футболиста дословно переводится с нигерийского как "Бог отвечает на молитвы", сообщает Daily Mirror.