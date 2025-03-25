Англичане разгромили Латвию

В своем втором матче в отборе к Чемпионату Мира 2026 года англичане разгромили сборную Латвии со счетом 3:0.

Относительно победы 2:0 над албанцами главный тренер "трех львов" Томас Тухель произвел четыре перестановки в стартовом составе, оказав доверие Марку Гехи, Рису Джеймсу, Моргану Роджерсу и Джарроду Боуэну. Эти четверо заменили Дэна Берна, Кайла Уолкера, Кертиса Джонс и Фила Фодена.



Как и тремя днями ранее, в начале матча англичане безраздельно владели мячом, но играли без опасных моментов.



Первое слово в матче сказали гости. На 18-й минуте Гехи и Джордан Пикфорд продемонстрировали недопонимание, однако игрок гостей не попал по пустым воротам с острого угла.



На 22-й минуте хозяева создали первый голевой момент, но голкипер отразил удар Эзри Конса с подступов к вратарской площади.



Англичане оказывали давление, однако латвийцы оборонялись всей командой и просто не позволяли своему сопернику свободно бить.



В итоге открыть счет хозяевам удалось только благодаря стандарту. На 38-й минуте Джеймс со штрафного закрутил мяч в "девятку" — 1:0.



Во втором тайме характер игры не изменился. Латвия держалась, но на 68-й минуте все-таки пропустила второй гол. Деклан Райс прострелил с правого края штрафной вдоль ворот, и брошенному защитниками Харри Кейну лишь оставалось подставить ногу на дальней штанге — 2:0.



На 76-й минуте разница в счете стала крупной. Вышедший на замену Эберечи Эзе вошел в штрафную с левого фланга, принялся финтить и в итоге пробил с рикошетом — 3:0.



Матч получился довольно предсказуемым: одни постоянно атаковали, другие непрерывно оборонялись. Гол Джеймса в концовке первого тайма очень выручил англичан и избавил их от нервозности после перерыва.



Сборная Англии — сборная Латвии — 3:0 (1:0)



Голы: Джеймс 38, Кейн 68, Эзе 76.



Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс, Конса, Гехи, Льюис-Скелли (Уолкер 79), Роджерс, Райс (Хендерсон 79), Беллингем (Фоден 67), Боуэн (Эзе 61), Рэшфорд (Джонс 79), Кейн.