Англичане разгромили Латвию
В своем втором матче в отборе к Чемпионату Мира 2026 года англичане разгромили сборную Латвии со счетом 3:0.
Относительно победы 2:0 над албанцами главный тренер "трех львов" Томас Тухель произвел четыре перестановки в стартовом составе, оказав доверие Марку Гехи, Рису Джеймсу, Моргану Роджерсу и Джарроду Боуэну. Эти четверо заменили Дэна Берна, Кайла Уолкера, Кертиса Джонс и Фила Фодена.
Как и тремя днями ранее, в начале матча англичане безраздельно владели мячом, но играли без опасных моментов.
Первое слово в матче сказали гости. На 18-й минуте Гехи и Джордан Пикфорд продемонстрировали недопонимание, однако игрок гостей не попал по пустым воротам с острого угла.
На 22-й минуте хозяева создали первый голевой момент, но голкипер отразил удар Эзри Конса с подступов к вратарской площади.
Англичане оказывали давление, однако латвийцы оборонялись всей командой и просто не позволяли своему сопернику свободно бить.
В итоге открыть счет хозяевам удалось только благодаря стандарту. На 38-й минуте Джеймс со штрафного закрутил мяч в "девятку" — 1:0.
Во втором тайме характер игры не изменился. Латвия держалась, но на 68-й минуте все-таки пропустила второй гол. Деклан Райс прострелил с правого края штрафной вдоль ворот, и брошенному защитниками Харри Кейну лишь оставалось подставить ногу на дальней штанге — 2:0.
На 76-й минуте разница в счете стала крупной. Вышедший на замену Эберечи Эзе вошел в штрафную с левого фланга, принялся финтить и в итоге пробил с рикошетом — 3:0.
Матч получился довольно предсказуемым: одни постоянно атаковали, другие непрерывно оборонялись. Гол Джеймса в концовке первого тайма очень выручил англичан и избавил их от нервозности после перерыва.
Сборная Англии — сборная Латвии — 3:0 (1:0)
Голы: Джеймс 38, Кейн 68, Эзе 76.
Сборная Англии: Пикфорд, Джеймс, Конса, Гехи, Льюис-Скелли (Уолкер 79), Роджерс, Райс (Хендерсон 79), Беллингем (Фоден 67), Боуэн (Эзе 61), Рэшфорд (Джонс 79), Кейн.
25.03.2025 00:40
Просмотров: 107
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
быдло, так что там про нафтатранс? почему ты пишешь про нпз? по фото нельзя понять, что перед тобой не нпз, дислексичка?)
21.03.2025 19:46 # удалить
narcot
где инфа про ЛИКВИДАЦИЮ нафтатранса(не тебя)?
(ответить)
21.03.2025 19:57 #
dexter
ЗА ВСЁ ВРЕМЯ СВО, НЕТ НИ ОДНОГО НПЗ В РФ, КОТОРЫЙ ПРЕКРАТИЛ БЫ ПОЛНОСТЬЮ РАБОТУ. В стойло, биомусор!
(ответить)
21.03.2025 20:09 # удалить
narcot
это нпз, дислексичка?)
https://maps.app.goo.gl/9MYAbHz6rPU78pWs6
(ответить)
21.03.2025 21:03 #
dexter
Нахуй мне твои фотки с джимэпс, найди хоть одну статью с фактами, где указывается на полное и постоянное прекращение работы НПЗ в РФ.
(ответить)
21.03.2025 21:58 # удалить
narcot
фотки для того, дислексичка, чтобы ты не называла это нпз :) ебаный, сука, даун ухахахахахахаха
(ответить)
21.03.2025 22:28 #
dexter
Фотки джимапс? Шизойд, что бы понимать о степени повреждения НПЗ, нужно как минимум видеть общий план этого НПЗ, а не пару расхуяренных труб и резервуаров.
Мопсяш, ты из панского раба до инженера -проэктировщика НПЗ вырос за время СВО?)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113737/?c=1#c8033418
(ответить)
Хохлонацисты пытались добить своего же раненого, который хотел сдаться в плен ВС РФ на Купянском направлении. Они закидали его минами.
Пленный Николай Горошенко рассказал спецкору RT Александру Пискунову, что перед этим его с группой отправили на неподготовленные позиции. ВС РФ стали активно атаковать их «птичками».
Когда наш оператор дронов 25-й бригады увидел, что вэсэушник ранен и сдаётся, он стал выводить его через минное поле, сбросил воду и еду. Но ВСУ отработали кассетными боеприпасами по своему бойцу, заминировав местность вокруг него. Только благодаря российским бойцам украинец смог дойти до точки эвакуации и сдаться в плен.
(ответить)
Тут полуослик головастый не про6егал?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий