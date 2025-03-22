Англичане победили Албанию в первом матче при Тухеле

В своем первом матче при Томасе Тухеле сборная Англии одержала победу 2:0 над Албанией в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года.

Новички "трех львов" Дэн Берн и Майлс Льюис-Скелли дебютировали сразу в стартовом составе. Также с первых минут появились Кертис Джонс и Маркус Рэшфорд.



В начале матча хозяева "Уэмбли" почти не выпускали мяч, но играли без опасных моментов.



Однако отсутствие моментов не помешало англичанам открыть счет на 19-й минуте. Джуд Беллингем сделал классную передачу на левый край штрафной, куда ворвался Льюис-Скелли и покатил мяч между ног голкиперу — 1:0.



Гости впервые показали зубы на 27-й минуте, когда взмывший вверх мяч опустился сверху на крестовину ворот Джордана Пикфорда.



На 34-й минуте албанцев спас их голкипер Томас Стракоша, отразив удар Беллингема.



Спустя шесть минут Стракоша вновь не позволил отличиться Беллингему, остановив удар Джуда головой с близкого расстояния. Добивание Харри Кейна было заблокировано защитником.



На 42-й минуте Стракоша записал на свое имя еще один сейв, выковыряв мяч из под перекладины после удара головой Берна.



Во втором тайме Англия продолжила оказывать давление, но без моментов. Албания держалась до 77-й минуты, когда Деклан Райс выполнил заброс в штрафную за спину защитнику, а Кейн свободно принял мяч и вторым касанием поразил угол ворот — 2:0.



Делать выводы об изменениях в игре команды при Тухеле преждевременно. Англичане старались как можно скорее возвращать себе мяч, много комбинировали, но с созданием угроз чужим воротам было немного туго.



Сборная Англии — сборная Албании — 2:0 (1:0)



Голы: Льюис-Скелли 19, Кейн 77.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Берн, Конса, Льюис-Скелли (Джеймс 90), Райс (Хендерсон 82), Беллингем, Джонс (Роджерс 74), Рэшфорд (Гордон 74), Фоден (Боуэн 74), Кейн.