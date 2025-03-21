Тухель: "Хендерсон будет клеем для нас"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон станет "клеем" для его команды.

Тухель удивил многих, когда на свои первые матчи со сборной Англии — против Албании и Латвии — решил вызвать 34-летнего Хендерсона.



Хендерсон не играет за сборную с 2023 года, однако Тухель оценит ценит качества экс-капитана "Ливерпуля".



"Он олицетворяет все. Он является серийным победителем, большой личностью, у него есть характер. Он был клеем в каждой команде, где он играл, и для нас он будет клеем, который поможет добиться особенных вещей", — цитирует Тухеля The Independent.