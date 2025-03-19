"Челси", вероятно, откажется от выкупа Санчо
"Челси" готовится выплатить миллионы фунтов "Манчестер Юнайтед", чтобы отказаться от постоянного трансфера вингера Джейдона Санчо.
Прошлым летом "Челси" взял Санчо в аренду у "Юнайтед" до конца сезона 2024/25. Эта сделка предусматривает обязательство по выкупу за 20-25 млн. фунтов, если "синие" финишируют не ниже 15-го места в Премьер-Лиге.
Санчо забил лишь два гола в своих 29 матчах за "Челси" — и ни одного в 19 последних, поэтому "синие" помышляют о том, чтобы отказаться от постоянного трансфера 24-летнего англичанина.
Сделать это "Челси" может, выплатив внушительный штраф "Юнайтед". В таком случае по окончании сезона Джейдон вернется в Манчестер, где у него остается еще целый год по контракту с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю.
Вероятность того, что "Челси" так и поступит, возросла после согласования "синими" трансфера Жеовани Кенда из "Спортинга". Вдобавок грядущим летом на "Стэмфорд Бридж" из "Палмейраса" прибудет Эстевао Виллиан, сообщает The Independent.
19.03.2025 19:00
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Не нужен, как и Мадуэка на выход, там куча топарей молодежи на подходе из аренд, надо им место высвобождать от хлама.
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Теперь можно сказать, что можно не оставлять у себя и невыкупать! хоть и цена неплохая! Лучше решительного другова игрока на эту позицию взять...
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Межболотный круговорот топарика
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