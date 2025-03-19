"Челси", вероятно, откажется от выкупа Санчо

"Челси" готовится выплатить миллионы фунтов "Манчестер Юнайтед", чтобы отказаться от постоянного трансфера вингера Джейдона Санчо.

Прошлым летом "Челси" взял Санчо в аренду у "Юнайтед" до конца сезона 2024/25. Эта сделка предусматривает обязательство по выкупу за 20-25 млн. фунтов, если "синие" финишируют не ниже 15-го места в Премьер-Лиге.



Санчо забил лишь два гола в своих 29 матчах за "Челси" — и ни одного в 19 последних, поэтому "синие" помышляют о том, чтобы отказаться от постоянного трансфера 24-летнего англичанина.



Сделать это "Челси" может, выплатив внушительный штраф "Юнайтед". В таком случае по окончании сезона Джейдон вернется в Манчестер, где у него остается еще целый год по контракту с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю.



Вероятность того, что "Челси" так и поступит, возросла после согласования "синими" трансфера Жеовани Кенда из "Спортинга". Вдобавок грядущим летом на "Стэмфорд Бридж" из "Палмейраса" прибудет Эстевао Виллиан, сообщает The Independent.