"Челси", вероятно, откажется от выкупа Санчо

Джейдон Санчо "Челси" готовится выплатить миллионы фунтов "Манчестер Юнайтед", чтобы отказаться от постоянного трансфера вингера Джейдона Санчо.

Прошлым летом "Челси" взял Санчо в аренду у "Юнайтед" до конца сезона 2024/25. Эта сделка предусматривает обязательство по выкупу за 20-25 млн. фунтов, если "синие" финишируют не ниже 15-го места в Премьер-Лиге.

Санчо забил лишь два гола в своих 29 матчах за "Челси" — и ни одного в 19 последних, поэтому "синие" помышляют о том, чтобы отказаться от постоянного трансфера 24-летнего англичанина.

Сделать это "Челси" может, выплатив внушительный штраф "Юнайтед". В таком случае по окончании сезона Джейдон вернется в Манчестер, где у него остается еще целый год по контракту с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю.

Вероятность того, что "Челси" так и поступит, возросла после согласования "синими" трансфера Жеовани Кенда из "Спортинга". Вдобавок грядущим летом на "Стэмфорд Бридж" из "Палмейраса" прибудет Эстевао Виллиан, сообщает The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.03.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. akado 19.03.2025 20:24 # akado
    Не нужен, как и Мадуэка на выход, там куча топарей молодежи на подходе из аренд, надо им место высвобождать от хлама.

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  2. chelsiukpro 19.03.2025 19:57 # chelsiukpro
    Теперь можно сказать, что можно не оставлять у себя и невыкупать! хоть и цена неплохая! Лучше решительного другова игрока на эту позицию взять...

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  3. vyrentz 19.03.2025 19:11 # vyrentz
    Межболотный круговорот топарика

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