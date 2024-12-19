Рэтклифф докупил акций "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф увеличил свою долю в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в этом году Рэтклифф, глава химической компании Ineos, был подтвержден совладельцем "Юнайтед", купив 27.7% акций клуба за 1.2 млрд. фунтов.

Сегодня было объявлено, что Рэтклифф дополнительно вложил в "Юнайтед" 79.3 млн. фунтов, нарастив свою долю до 28.94%.

Эта денежная инъекция не повлияет на трансферный бюджет нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима и будет использована для улучшения инфраструктуры клуба, сообщает The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 19.12.2024 16:05 # sellman
    Как же манчестерские унитазы ещё поплачут из-за старика Рэтклифа, баляя

    Он старый скупердяй, ничего нового в МЮ не будет, он может только гайки закручивать.Вы уже отдали Санчо за копейки, сейчас Рэшфорд уйдет, Гарначо. А когда выпрут Аморина, окажется, что вне схемы с 3 ЦЗ игроков нет, ахахахаа

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  2. hachidlo 19.12.2024 16:03 # hachidlo
    Мамкин трейдер докупается, пока акции скума стоят копейки (я не смотрел).

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