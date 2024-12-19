Рэтклифф докупил акций "Юнайтед"
Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф увеличил свою долю в "Манчестер Юнайтед".
Ранее в этом году Рэтклифф, глава химической компании Ineos, был подтвержден совладельцем "Юнайтед", купив 27.7% акций клуба за 1.2 млрд. фунтов.
Сегодня было объявлено, что Рэтклифф дополнительно вложил в "Юнайтед" 79.3 млн. фунтов, нарастив свою долю до 28.94%.
Эта денежная инъекция не повлияет на трансферный бюджет нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима и будет использована для улучшения инфраструктуры клуба, сообщает The Independent.
19.12.2024 16:00
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Последние комментарии:
Как же манчестерские унитазы ещё поплачут из-за старика Рэтклифа, баляя
Он старый скупердяй, ничего нового в МЮ не будет, он может только гайки закручивать.Вы уже отдали Санчо за копейки, сейчас Рэшфорд уйдет, Гарначо. А когда выпрут Аморина, окажется, что вне схемы с 3 ЦЗ игроков нет, ахахахаа
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Мамкин трейдер докупается, пока акции скума стоят копейки (я не смотрел).
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