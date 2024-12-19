Рэтклифф докупил акций "Юнайтед"

Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф увеличил свою долю в "Манчестер Юнайтед".

Ранее в этом году Рэтклифф, глава химической компании Ineos, был подтвержден совладельцем "Юнайтед", купив 27.7% акций клуба за 1.2 млрд. фунтов.



Сегодня было объявлено, что Рэтклифф дополнительно вложил в "Юнайтед" 79.3 млн. фунтов, нарастив свою долю до 28.94%.



Эта денежная инъекция не повлияет на трансферный бюджет нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима и будет использована для улучшения инфраструктуры клуба, сообщает The Independent.